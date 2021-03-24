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Житель Светлогорска взял в кредит тысячу рублей - и перечислил их на «секретный счет» мошенников
Источник материала: Tut.by
В милиции
Мужчине позвонили в мессенджер. Женский голос представился сотрудницей службы безопасности одного из банков и сообщил, что на его имя оформляется онлайн-кредит. Прервать операцию поможет только другая операция. Для этого необходимо положить на «секретный счет» сумму в тысячу рублей.
Мужчина незамедлительно оформил займ — и перевел деньги на указанный мошенниками счет.
Лишь спустя время он понял, что его обманули, и обратился в милицию.
Возбуждено уголовное дело.
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Мужчина перевел деньги на указанный мошенниками счет.
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