Житель Светлогорска взял в кредит тысячу рублей - и перечислил их на «секретный счет» мошенников

Источник материала: Tut.by

В милиции рассказали об очередном случае мошенничества со стороны лжебанкиров. На этот раз от обмана пострадал 47-летний житель Светлогорска.

Мужчине позвонили в мессенджер. Женский голос представился сотрудницей службы безопасности одного из банков и сообщил, что на его имя оформляется онлайн-кредит. Прервать операцию поможет только другая операция. Для этого необходимо положить на «секретный счет» сумму в тысячу рублей.

Мужчина незамедлительно оформил займ — и перевел деньги на указанный мошенниками счет.

Лишь спустя время он понял, что его обманули, и обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело.