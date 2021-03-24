Стачкомовцы с «Нафтана» записали видеообращение, теперь их задерживают

Источник материала: Салiдарнасць

В Новополоцке задерживают участников стачки ОАО «Нафтан».

В среду задержаны Алексей Дробицкий и Александр Капшуль, сообщает телеграм-канал стачки ОАО «Нафтан».





Александр Капшуль

Предполагается, что задерживают участников видеообращения в поддержку голосования на платформе «Голос». Ролик был опубликован несколько дней назад.

Александра Капшуля задержали, когда он направлялся в суд для защиты интересов своего подзащитного. Александр 20 лет работал на ОАО «Нафтан» юрисконсультом. Он присоединился к общенациональной стачке 4 декабря 2020 года.

Также Капшуль является активистом БНП и последние несколько месяцев представлял интересы членов первичной организации независимого профсоюза в суде.

Алексей Дробицкий отработал на предприятии 18 лет и ушел в стачку 17 ноября 2020 года.





Алексей Дробицкий

Ранее были задержаны участники стачки Сергей Лапунов и Андрей Шкиренко. Им всем вменяют в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В записи ролика участвовало более 30 человек.

По информации стачкомовцев, во дворах некоторых участников дежурят силовики.

В распоряжении телеграм-канала «Нафтана» оказалось видео задержания Александра Капшуля. На нем особенно бросается в глаза то, насколько не соответствует погоде внешний вид задерживающего. Несмотря на яркое солнце и весеннее тепло, мужчина старательно натянул на голову капюшон.