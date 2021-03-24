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Стачкомовцы с «Нафтана» записали видеообращение, теперь их задерживают
24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Новополоцке задерживают участников стачки ОАО «Нафтан».
В среду задержаны Алексей Дробицкий и Александр Капшуль, сообщает телеграм-канал стачки ОАО «Нафтан».
Александр Капшуль
Предполагается, что задерживают участников видеообращения в поддержку голосования на платформе «Голос». Ролик был опубликован несколько дней назад.
Александра Капшуля задержали, когда он направлялся в суд для защиты интересов своего подзащитного. Александр 20 лет работал на ОАО «Нафтан» юрисконсультом. Он
Также Капшуль является активистом БНП и последние несколько месяцев представлял интересы членов первичной организации независимого профсоюза в суде.
Алексей Дробицкий отработал на предприятии 18 лет и ушел в стачку 17 ноября 2020 года.
Алексей Дробицкий
Ранее были задержаны участники стачки Сергей Лапунов и Андрей Шкиренко. Им всем вменяют в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В записи ролика участвовало более 30 человек.
По информации стачкомовцев, во дворах некоторых участников дежурят силовики.
В распоряжении телеграм-канала «Нафтана» оказалось
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В Новополоцке задерживают участников стачки ОАО «Нафтан».
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