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Сакура зацвела в Китае раньше времени – видео
24.03.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Деревья сакуры зацвели в китайском Циндао. Ежегодно посмотреть на пейзажи сада Далао приезжают тысячи туристов. Гости признают: разглядывание цветущей сакуры позволяет снять стресс.
Тысячи деревьев превратили местные пейзажи в рай для туристов и любителей селфи.
Но обычно эти деревья зацветают в середине апреля или начале мая. Так что сакура в марте – это не только красивое, но еще и редкое явление.
В Японии сакура в этом году тоже зацвела рекордно рано. Там считается, что сакура зацвела, если на одном дереве распустилось хотя бы пять бутонов.
В Минске сакуру тоже можно увидеть – в "Саду надежды" в районе улицы Притыцкого, в Сендайском сквере и в ботаническом саду.
А насколько красиво в Китае уже сейчас, смотрите на видео Sputnik.
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Обычно цветы на деревьях распускаются в апреле или мае, но в этом году уже в конце марта гости парка Далао могут увидеть впечатляющие пейзажи. Смотрите, как это...
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