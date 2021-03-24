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Сакура зацвела в Китае раньше времени – видео

24.03.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Деревья сакуры зацвели в китайском Циндао. Ежегодно посмотреть на пейзажи сада Далао приезжают тысячи туристов. Гости признают: разглядывание цветущей сакуры позволяет снять стресс.

Тысячи деревьев превратили местные пейзажи в рай для туристов и любителей селфи.

Но обычно эти деревья зацветают в середине апреля или начале мая. Так что сакура в марте – это не только красивое, но еще и редкое явление.

В Японии сакура в этом году тоже зацвела рекордно рано. Там считается, что сакура зацвела, если на одном дереве распустилось хотя бы пять бутонов.

В Минске сакуру тоже можно увидеть – в "Саду надежды" в районе улицы Притыцкого, в Сендайском сквере и в ботаническом саду.

А насколько красиво в Китае уже сейчас, смотрите на видео Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Обычно цветы на деревьях распускаются в апреле или мае, но в этом году уже в конце марта гости парка Далао могут увидеть впечатляющие пейзажи. Смотрите, как это...
 
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