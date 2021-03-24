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Топливо как взятка. Мужчина попытался откупиться 20 литрами дизеля — возбудили дело
Источник материала: Onliner
«Участковый в деревне Новая Дуброва, что под Гомелем, остановил пьяного мужчину, который шел по улице, — сообщает МВД. — Для медосвидетельствования его доставили в райбольницу. Работник сельхозпредприятия обратился к сотруднику с просьбой не составлять протокол. Намекнул на то, что отблагодарит соляркой».
«Вернувшись домой, мужчина вынес 20-литровую канистру с топливом со словами „это вам“, — рассказали в милиции. — Участковый предупредил, что это уголовно наказуемое деяние — взятка. Но сельчанин настаивал. Сотрудник вызвал следственно-оперативную группу».
Финал истории, по информации МВД, таков: мужчину привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а за покушение на дачу взятки возбуждено уголовное дело. Читайте также:
Финал истории, по информации МВД, таков: мужчину привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а за покушение на дачу взятки возбуждено уголовное дело.
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«Участковый в деревне Новая Дуброва, что под Гомелем, остановил пьяного мужчину, который шел по улице, — сообщает МВД. — Для медосвидетельствования его доставили...
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