Топливо как взятка. Мужчина попытался откупиться 20 литрами дизеля — возбудили дело

Источник материала: Onliner

«Участковый в деревне Новая Дуброва, что под Гомелем, остановил пьяного мужчину, который шел по улице, — сообщает МВД. — Для медосвидетельствования его доставили в райбольницу. Работник сельхозпредприятия обратился к сотруднику с просьбой не составлять протокол. Намекнул на то, что отблагодарит соляркой».

«Вернувшись домой, мужчина вынес 20-литровую канистру с топливом со словами „это вам“, — рассказали в милиции. — Участковый предупредил, что это уголовно наказуемое деяние — взятка. Но сельчанин настаивал. Сотрудник вызвал следственно-оперативную группу».

Финал истории, по информации МВД, таков: мужчину привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а за покушение на дачу взятки возбуждено уголовное дело. Читайте также: Налоговая говорит, в Беларуси Tesla покупали в основном многодетные и инвалиды, их ждут проверки. Почему статистика вызывает сомнения?