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Xiaomi неплохо заработала на отобранной у Huawei доли рынка

24.03.2021 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Xiaomi сообщила о росте квартальной выручки на 37% в годовом исчислении. Скорректированная чистая прибыль составила 3,2 миллиарда юаней (примерно $491 млн), что заметно превысило прогнозные показатели в 2,89 млрд юаней. Выручка подскочила на 25%, до 70,5 млрд юаней.

По итогам последних трех месяцев прошлого года отгрузка товаров Xiaomi выросла на 32%, что связывают с потерей доли рынка компанией Huawei — на 40%, пишет Bloomberg. Причина уменьшения доли остается прежней: санкции США.

Xiaomi уступает Apple и Samsung: из 10 проданных смартфонов в праздничный период на долю китайского производителя приходилось чуть более одного аппарата. Однако одновременно аналитики ожидают спада объемов отгрузок из-за проблем с поставками компонентов, в частности полупроводников.

Также, по данным самой Xiaomi, ее доля на домашнем рынке выросла с 9,2% до 14,6%. Кроме того, Xiaomi занимает высокие позиции в Индии и лидирующие в Центральной и Восточной Европе, утверждали в компании со ссылкой на исследование Canalys.

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Компания Xiaomi сообщила о росте квартальной выручки на 37% в годовом исчислении. Скорректированная чистая прибыль составила 3,2 миллиарда юаней (примерно $491 млн), что...
 
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