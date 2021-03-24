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Xiaomi неплохо заработала на отобранной у Huawei доли рынка
Источник материала: Onliner
Компания Xiaomi сообщила о росте квартальной выручки на 37% в годовом исчислении. Скорректированная чистая прибыль составила 3,2 миллиарда юаней (примерно $491 млн), что заметно превысило прогнозные показатели в 2,89 млрд юаней. Выручка подскочила на 25%, до 70,5 млрд юаней.
По итогам последних трех месяцев прошлого года отгрузка товаров Xiaomi выросла на 32%, что связывают с потерей доли рынка компанией Huawei — на 40%,
Xiaomi уступает Apple и Samsung: из 10 проданных смартфонов в праздничный период на долю китайского производителя приходилось чуть более одного аппарата. Однако одновременно аналитики ожидают спада объемов отгрузок из-за проблем с поставками компонентов, в частности полупроводников.
Также, по данным самой Xiaomi, ее доля на домашнем рынке выросла с 9,2% до 14,6%. Кроме того, Xiaomi занимает высокие позиции в Индии и лидирующие в Центральной и Восточной Европе, утверждали в компании со ссылкой на исследование Canalys.
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Компания Xiaomi сообщила о росте квартальной выручки на 37% в годовом исчислении. Скорректированная чистая прибыль составила 3,2 миллиарда юаней (примерно $491 млн), что...
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