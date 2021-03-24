МИД о резолюции СПЧ ООН: мы снова стали свидетелями разыгранного ЕС фарса на тему «осуждаем Беларусь»

«На свет появилась очередная резолюция из числа тех, которые Совет ООН по правам человека штампует под давлением отдельных стран Запада с завидной регулярностью и плодовитостью», — заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя принятие резолюции по ситуации в стране.



Анатолий Глаз. Фото: Радыё Свабода.

24 марта СПЧ ООН принял резолюцию «Ситуация с правами человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них». За принятие резолюции проголосовали 20 стран, против — 7, воздержались — 20.

«Печально, конечно, что ряд государств упорно пытается превратить главный правозащитный орган ООН в механизм реализации своих политических целей, не имеющих ни малейшего отношения к правам человека, — сказал Глаз. — Вопреки всем принципам организации, нормам международного права, да и просто логике и здравому смыслу — ведь решение СПЧ принято против правил процедуры меньшинством, а не большинством голосов. Что тут скажешь — очень демократично».

Он напомнил, что на прошлой неделе СПЧ ООН утвердил доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору Беларуси в сфере прав человека. «И во время обзора большинство, подчеркиваю, большинство стран — членов совета положительно оценили работу Беларуси в данной сфере. Сегодня мы видим разворот в диаметрально противоположную сторону. Очень последовательно. Пытаемся найти логику», — сказал Глаз.

«Скорее всего, мы в очередной раз стали свидетелями фарса на тему «осуждаем Беларусь», разыгранного Евросоюзом, который инициировал резолюцию и лоббировал ее принятие. Просто ЕС в который раз захотелось рассказать нам, белорусам, как нам жить в своей стране, — продолжил пресс-секретарь. — К тому же эта одиозная резолюция будет стоить бюджету ООН больше 2,5 миллиона долларов США в течение одного года! Вдумайтесь в эти цифры — они пойдут на оплату зарплат и путешествий персонала! Неужели ООН не на что потратить эти средства? Например, на вакцины или помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией».

Глаз подчеркнул, что Беларусь «точно обойдется без таких назиданий». «А новую «хотелку» ЕС в виде свежеиспеченной резолюции СПЧ ООН постигнет та же участь, что и мандат специального докладчика СПЧ по ситуации с правами человека в Беларуси, — никому, кроме своих хозяев, она не будет нужна», — заявил он.

В принятой резолюции говорится, что СПЧ «выражает глубокую озабоченность в связи с общим положением в области прав человека в Беларуси и его ухудшением в преддверии президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, и после них».

«СПЧ осуждает продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года, в том числе систематический отказ в правах человека и основных свободах, произвольные задержания и аресты членов оппозиции, журналистов и работников СМИ, правозащитников и граждан в целом за осуществление ими прав человека и основных свобод, а также наказания в виде лишения свободы, назначенные работникам средств массовой информации за выполнение ими своих профессиональных обязанностей», — говорится в документе.

Отмечается, что белорусское правительство не выполнило своих обязательств в отношении «права каждого гражданина голосовать и быть избранным на свободных и справедливых периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, гарантирующих свободное волеизъявление избирателей».

В резолюции выражается «серьезная озабоченность» в связи с сообщениями о том, что до и после президентских выборов в стране «были совершены нарушения прав человека, включая многочисленные акты пыток; насильственные исчезновения; похищения и произвольные выдворения, в том числе политически мотивированное произвольное выдворение с территории Беларуси членов Координационного совета; произвольные задержания и аресты, в том числе несовершеннолетних; акты сексуального и гендерного насилия; произвольное лишение жизни; нападения, запугивание и произвольное лишение свободы членов политической оппозиции, включая членов Координационного совета, правозащитников, представителей гражданского общества, журналистов», а также «людей, стремящихся мирно осуществлять свои гражданские и политические права».

В документе упоминается, что белорусские власти лишили аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ, а также заблокировали сайты ряда независимых средств массовой информации.