Источник материала: Хартия'97

Как белорусы отблагодарили Екатерину Снытину, которая отказалась поддерживать режим 24.03.2021, 17:36

Екатерина Снытина

Баскетболистка приняла решение завершить выступление за сборную Беларуси.

Решение Екатерины Снытиной прекратить выступление за национальную сборную Беларуси по баскетболу вызвало огромный резонанс. Спортсменка, отказавшаяся каким-либо образом ассоциироваться с режимом Лукашенко, ушла из национальной команды несмотря на то, что недавно вывела ее в финальную стадию чемпионата Европы-2021. Там белорускам придется справляться без своего капитана, так как ее решение окончательное и бесповоротное, пишет «Трибуна» .

Одна из лучших баскетболисток Беларуси отказалась играть за сборную, хоть и вытащила ее на Евро. Всё из-за ситуации в стране (а есть и другие топ-отказники)

Болельщики и друзья Снытиной по горячим следам делились эмоциями от такого шага.

Так, лайками под записями о решении Екатерины в ее аккаунте и в инстаграме «Трибуны» отметились многие представители белспорта, в чьей позиции мы давно не сомневаемся – Елена Левченко, Никита Мещеряков (оба баскетбол), Степан Попов, Лейла Аббасова (оба самбо), Василий Хомутовский, Александр Лухвич, Роман Волков (все футбол), Наталия Лещик (гимнастика), Иван Ганин, Сергей Скиба (оба боевые искусства), Константин Яковлев (гандбол), Владислав Татур (журналист), Андрей Кравченко, Светлана Куделич (легкая атлетіка), Александра Герасименя (плавание) и другие. Но были среди заценивших новость посты и более неожиданные персонажи – например, спортдир «Немана» Дмитрий Коваленок, хоккейный вратарь Иван Кульбаков, а также теннисистки Вера Лапко и Александра Саснович.

Некоторые спортсмены поддержали Снытину и в комментариях – хотя решение баскетболистки вызвало у них разные эмоции. Некоторые однозначно респектовали и восхищались поступком – среди таких Левченко и еще одна баскетболистка Наталья Марченко, фристайлистка Александра Романовская, футболист Сергей Подалинский, многоборка Яна Романова, тренер по бегу Игорь Жаворонок.









Но были среди спортсменов и те, у кого к уважению от позиции Снытиной добавлялась и нотка грусти из-за того, что больше в составе сборной ее увидеть не удастся. Константин Яковлев и Ольга Хижинкова лаконично отреагировали печальными эмодзи, Степан Попов посетовал, что «режим втянул спорт в свою грязную игру», а Иван Ганин написал, что «как ее болельщик» с баскетболисткой он не согласен, но все равно очень поддерживает.





Похожий спектр эмоций в комментариях и у обычных белорусов. Буквально за несколько часов после новостей о решении Снытиной было написано сотни сообщений в поддержку, в части которых все же грустили из-за того, что карьера защитницы в сборной завершается. Вот весьма показательный срез комментариев.













Не обошлось, впрочем, и без недовольных: один из комментаторов – видимо, забаненный на странице Снытиной, – попытался обратиться к спортсменке под новостью в инсте «Трибуны» — но быстро получил отпор от Елены Левченко.





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