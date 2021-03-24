ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Таежные приключения Владимира и Сергея

24.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Таежные приключения Владимира и Сергея

1
  • Константин Эггерт
  • 24.03.2021, 17:25
Таежные приключения Владимира и Сергея
Константин Эггерт

Если правитель правит страной более двадцати лет, то ему трудно чем-то удивить соотечественников и мир.

Очередной выезд на природу Владимира Путина и Сергея Шойгу, сопровождавшийся камерами государственных СМИ, — всего лишь повторение не раз пройденного. В марте 2000 года приземление исполняющего обязанности президента на СУ-27 в Грозном казалось новаторским PR-ходом. Сегодня, после полетов со стерхами, тушения лесных пожаров, верховой езды на Алтае, стрельбы по тиграм и извлечения амфор с морского дна, впечатлить публику поездкой на вездеходе по заснеженной Сибири невозможно. Даже так называемое «путинское большинство» за эти годы привыкло к таким трюкам и воспринимает очередной этюд в жанре «начальство на природе» спокойно, так же как и фильм Навального про дворец в Геленджике: «царю», мол, по статусу положено кататься по родным просторам в костюме стоимостью с годовую челябинскую пенсию. В Управлении внутренней политики на Старой площади об этом прекрасно знают.

Однако на этот раз случай особый. После обидного интервью Джо Байдена телеканалу ABC нельзя было не напомнить россиянам: их пожизненный президент здоров и крепок, не то что избранный всего на четыре года вашингтонский «дед Бидон», который не то что вездеход водить не умеет — по трапу самолета толком подняться не может. Карту вполне реальных проблем американского президента со здоровьем кремлевские пропагандисты разыгрывают с бессовестным упоением. Это отражает не только моральный уровень государственных СМИ (в его близости к пресловутому плинтусу давно никаких сомнений нет), но и нехватку реально хороших новостей в самой России. Бесконечный стеб над Байденом после интервью Джорджу Стефанопулосу станет таким же неотъемлемым элементом показной демонстрации лояльности Путину, каким лет пять-шесть назад было поминание к месту и не к месту «возвращения Крыма в родную гавань».

Но, помимо стимулирования квасного патриотизма, у сюжета про поездку Сергея Кужугетовича и Владимира Владимировича в Сибирь были, помимо зрителей ВГТРК, и другие адресаты. В конце концов, президент поехал пить чай на природе не с Михаилом Мишустиным или Сергеем Лавровым, а именно с министром обороны. Во-первых, это сигнал американской администрации. В преддверии возможных новых санкций Путин демонстрирует, что не боится конфликта, даже военного. Более того, это совершенно прозрачный намек на немощь самого Байдена. Путин, как и следовало ожидать, воспринял интервью, в котором американский президент назвал его «убийцей», очень лично. И будет искать возможности отомстить американцам.

Во-вторых, отправлен месседж соседям России, прежде всего Украине и режиму Александра Лукашенко. Москва готова действовать так, как ей будет выгодно, если нужно, то и силовыми методами.

Наконец, третий адресат — это собственно путинская верхушка. Запущенный с легкой руки журналиста и дипломата Евгения Верлина термин «глубинные силовики» отражает суть все более активных разговоров о том, что Путину в затылок дышит новое поколение выходцев из армии и спецслужб, которые считают: режим погряз в коррупции и сибаритстве и не будет способен удержать страну и народ под контролем в случае обострения социально-экономических проблем.

Обычно такие сказы слагаются в преддверии выборов, чтобы убедить вечно пугливый западный бизнес, Европейский союз, олигархов и население больших городов в самой России в очередной раз смириться с продолжением путинского правления. Потому что, как гласит стандартная версия методички АП, нынешнего лидера могут сменить страшные русские ультранационалисты в погонах, которые зачистят всех и вся. Можно предположить, что, разъезжая на вездеходе по тайге, Путин работает именно на эту легенду: президент доверяет министру обороны и показывает якобы реально существующим «глубинным силовикам», что их не боится.

Однако такого рода шоу нужно все-таки организовывать поближе к выборам, до которых еще больше полугода. Вдобавок Путин и без всяких русофилов со звездами зачищает в последнее время всех и вся. Спросите у Навального и его соратников. Возникает ощущение, что Путину именно сейчас нужна была эта демонстрация единства с Сергеем Шойгу. Похоже, это раннее предупреждение тем, кто может захотеть сыграть свою игру, какой бы она ни была: «Даже не пытайтесь!» Кремль готовится к новым испытаниям и предупреждает коллективного «игоря ивановича», «романа аркадьевича», «глубинного силовика» (если он есть) и коллективного российского гражданина: от нас вам не уйти, будете делать, как и что мы скажем. Остается один вопрос: что именно придется делать?

Константин Эггерт, «Сноб»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если правитель правит страной более двадцати лет, то ему трудно чем-то удивить соотечественников и мир.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы украшают улицы свои городов в преддверии Дня Воли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by