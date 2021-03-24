Источник материала: Хартия'97

Таежные приключения Владимира и Сергея 1 Константин Эггерт

24.03.2021, 17:25

Константин Эггерт

Если правитель правит страной более двадцати лет, то ему трудно чем-то удивить соотечественников и мир.

Очередной выезд на природу Владимира Путина и Сергея Шойгу, сопровождавшийся камерами государственных СМИ, — всего лишь повторение не раз пройденного. В марте 2000 года приземление исполняющего обязанности президента на СУ-27 в Грозном казалось новаторским PR-ходом. Сегодня, после полетов со стерхами, тушения лесных пожаров, верховой езды на Алтае, стрельбы по тиграм и извлечения амфор с морского дна, впечатлить публику поездкой на вездеходе по заснеженной Сибири невозможно. Даже так называемое «путинское большинство» за эти годы привыкло к таким трюкам и воспринимает очередной этюд в жанре «начальство на природе» спокойно, так же как и фильм Навального про дворец в Геленджике: «царю», мол, по статусу положено кататься по родным просторам в костюме стоимостью с годовую челябинскую пенсию. В Управлении внутренней политики на Старой площади об этом прекрасно знают.

Однако на этот раз случай особый. После обидного интервью Джо Байдена телеканалу ABC нельзя было не напомнить россиянам: их пожизненный президент здоров и крепок, не то что избранный всего на четыре года вашингтонский «дед Бидон», который не то что вездеход водить не умеет — по трапу самолета толком подняться не может. Карту вполне реальных проблем американского президента со здоровьем кремлевские пропагандисты разыгрывают с бессовестным упоением. Это отражает не только моральный уровень государственных СМИ (в его близости к пресловутому плинтусу давно никаких сомнений нет), но и нехватку реально хороших новостей в самой России. Бесконечный стеб над Байденом после интервью Джорджу Стефанопулосу станет таким же неотъемлемым элементом показной демонстрации лояльности Путину, каким лет пять-шесть назад было поминание к месту и не к месту «возвращения Крыма в родную гавань».

Но, помимо стимулирования квасного патриотизма, у сюжета про поездку Сергея Кужугетовича и Владимира Владимировича в Сибирь были, помимо зрителей ВГТРК, и другие адресаты. В конце концов, президент поехал пить чай на природе не с Михаилом Мишустиным или Сергеем Лавровым, а именно с министром обороны. Во-первых, это сигнал американской администрации. В преддверии возможных новых санкций Путин демонстрирует, что не боится конфликта, даже военного. Более того, это совершенно прозрачный намек на немощь самого Байдена. Путин, как и следовало ожидать, воспринял интервью, в котором американский президент назвал его «убийцей», очень лично. И будет искать возможности отомстить американцам.

Во-вторых, отправлен месседж соседям России, прежде всего Украине и режиму Александра Лукашенко. Москва готова действовать так, как ей будет выгодно, если нужно, то и силовыми методами.

Наконец, третий адресат — это собственно путинская верхушка. Запущенный с легкой руки журналиста и дипломата Евгения Верлина термин «глубинные силовики» отражает суть все более активных разговоров о том, что Путину в затылок дышит новое поколение выходцев из армии и спецслужб, которые считают: режим погряз в коррупции и сибаритстве и не будет способен удержать страну и народ под контролем в случае обострения социально-экономических проблем.

Обычно такие сказы слагаются в преддверии выборов, чтобы убедить вечно пугливый западный бизнес, Европейский союз, олигархов и население больших городов в самой России в очередной раз смириться с продолжением путинского правления. Потому что, как гласит стандартная версия методички АП, нынешнего лидера могут сменить страшные русские ультранационалисты в погонах, которые зачистят всех и вся. Можно предположить, что, разъезжая на вездеходе по тайге, Путин работает именно на эту легенду: президент доверяет министру обороны и показывает якобы реально существующим «глубинным силовикам», что их не боится.

Однако такого рода шоу нужно все-таки организовывать поближе к выборам, до которых еще больше полугода. Вдобавок Путин и без всяких русофилов со звездами зачищает в последнее время всех и вся. Спросите у Навального и его соратников. Возникает ощущение, что Путину именно сейчас нужна была эта демонстрация единства с Сергеем Шойгу. Похоже, это раннее предупреждение тем, кто может захотеть сыграть свою игру, какой бы она ни была: «Даже не пытайтесь!» Кремль готовится к новым испытаниям и предупреждает коллективного «игоря ивановича», «романа аркадьевича», «глубинного силовика» (если он есть) и коллективного российского гражданина: от нас вам не уйти, будете делать, как и что мы скажем. Остается один вопрос: что именно придется делать?

Константин Эггерт, «Сноб»

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