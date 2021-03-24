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Медики назвали пять продуктов для работы сердца: будет работать как часы

24.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали пять продуктов для работы сердца: будет работать как часы

  • 24.03.2021, 17:04
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Медики назвали пять продуктов для работы сердца: будет работать как часы

Сердечно-сосудистая система человека нуждается в постоянной подпитке необходимыми элементами, минералами и витаминами.

Самым полезным для работы сердца является калий – именно он способен поддержать здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем, чтобы они работали как часы.

Специалисты назвали продукты, которые нужно обязательно включить в рацион для хорошей работы сердца. Об этом пишет издание comments.ua.

Фасоль

В бобовых содержится очень много калия и особенно его много – в фасоли. В 100 граммах белой около 500 мг этого важного микроэлемента. Кроме калия, в фасоли большое количество магния, меди, фосфора, железа и витамины.

Авокадо

В этом экзотическом фрукте также много калия, но еще много витаминов, антиоксидантов и полезных для организма жиров. Постоянное употребление авокадо будет способствовать хорошей работе сердца и улучшит пищеварение. Также этот фрукт способен омолодить организм и укрепить иммунитет.

Сухофрукты

Сухофрукты в рационе также необходимы, даже если не употреблять их на постоянной основе. Они являются источником витаминов и минералов, в том числе и калия. Для перекуса или в дополнение к другим блюдам медики советуют употреблять курагу, финики и чернослив. Но увлекаться ими не стоит – в них содержится сахар.

Картофель

Картофель часто исключают из рациона люди, которые следят за фигурой, так как в нем содержится крахмал и углеводы. Однако в картофеле содержится много калия и других полезных веществ. Для того чтобы сохранить все полезные вещества – запекайте картофель в духовке.

Арахис

В этих орешках много полезных микроэлементов и 50 грамм арахиса могут обеспечить суточную потребность организма в калии. Но не стоит арахисом злоупотреблять – он довольно калориен.

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Сердечно-сосудистая система человека нуждается в постоянной подпитке необходимыми элементами, минералами и витаминами.
 
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