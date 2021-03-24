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Госсекретарь США предупредил главу МИД Германии: «Северный поток-2» – плохая идея

24.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госсекретарь США предупредил главу МИД Германии: «Северный поток-2» – плохая идея

  • 24.03.2021, 16:51
Госсекретарь США предупредил главу МИД Германии: «Северный поток-2» – плохая идея
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Компании, продолжающие строительство газопровода, попадут под санкции.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил своему немецкому коллеге Хайко Маасу об угрозе санкций для компаний, которые будут участвовать в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает «Европейская правда», об этом Блинкен рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после министерской встречи НАТО.

«Германия - один из наших ближайших союзников, но у нас есть разногласия по проекту, это не секрет. Однако мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам. Я провел хорошую беседу с Хайко Маасом о совместных вопросах, как двусторонних, так и в рамках НАТО. Но также правда и то, что президент Байден в течение длительного времени очень четко высказывался по «Северному потоку-2», что это - плохая идея», - сказал Блинкен.

Он заявил, что повторил эту мысль направления главе МИД Германии и четко дал понять, что компании, которые будут привлечены к строительству газопровода рискуют попасть под санкции США.

«Трубопровод разделяет Европу, он подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России и противоречит собственным европейским энергетическим задачей», - добавил госсекретарь.

В середине марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2».

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Компании, продолжающие строительство газопровода, попадут под санкции.
 
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