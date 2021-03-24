«Горько и обидно выпрашивать премию…» Как найти работу, которая приносит и деньги, и радость

Источник материала: ProBusiness

«Самую большую ошибку в жизни люди делают, когда не пытаются зарабатывать на том, что им больше всего нравится», — поддерживают убеждение Малкольма Форбса Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь, Казахстан). О том, как найти любимую работу, надолго сохранить в ней драйв и как красиво и вовремя уйти из компании — читайте в материале.

Совместно с компанией Interim Business Association мы продолжаем рубрику «Управление компанией во время перемен». Материалы этой рубрики выходят еженедельно в среду. В них вы найдете полезную информацию и практические советы по менеджменту. Узнать, нужна ли вашей компании помощь в организации более эффективного управления, вы можете прямо сейчас с помощью экспресс-диагностики через специального бота или пройдя диагностику на сайте .

Олег Афанасьев

Учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин

Сооснователь международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association

Николай: В сутках 24 часа. Из них около 8 часов мы спим и как минимум 8 часов проводим на работе. В районе 2 часов уходит у нас на то, чтобы доехать и вернуться с работы, по пути решив текущие вопросы. Остается около 6 часов осознанного времени, которые мы тратим на завтрак, обед и ужин, общение с родными и близкими, друзьями, коллегами, занятия спортом, чтение книг и т.д.

Можем ли мы позволить себе проводить большую часть своей жизни там, где испытываем дискомфорт, где все не нравится? Нет. Так жить нельзя.

Это прямая дорога к стрессу и болезням. Что же делать?

Нужно посмотреть на правильный пример из жизни знакомых и близких тебе людей, который доказывает, что работа может приносить радость, удовлетворение и достаток. Попробуйте найти в своем окружении таких людей и поговорите с ними.

Также я рекомендовал бы прочесть книгу Робина Шарма «Лидер без титула». В ней говорится о том, как правильно выбранная работа помогает человеку самореализоваться, раскрывает его потенциал, делает его уважаемым, счастливым и успешным не только на работе, но и в кругу родных, близких и друзей. При этом не важно, кто вы по профессии или какую должность занимаете. Важно, что вам нравится то, что вы делаете и какую пользу приносите.



Фото: kubnews.ru

Как найти работу, на которую хочется бежать по утрам

Николай и Олег: Создавая эту инструкцию, мы аккумулировали многолетний опыт. Она будет полезна не только молодым специалистам, но и всем, кто задумывается о смене работы или уже начал поиски.

Николай: Пройдите эти 7 шагов, чтобы получить работу вашей мечты:

Шаг первый, очень важный: честно ответьте себе на вопрос «Чем я хочу заниматься и сколько зарабатывать?» «Хочу быть начальником с большой з/п» — ответ неправильный. Посмотрите на себя со стороны, оцените свои навыки и опыт. Подумайте, какая работа вам по душе.

Определите тот уровень ежемесячной з/п, который позволит вам не думать о дополнительном заработке, а полностью посвятить себя выбранной работе. Для этого посмотрите, какой уровень оплат по той или иной профессии предлагает рынок труда. Сверьте этот уровень со своими текущими расходами — предполагаемый доход должен быть выше текущих расходов.

Эта рекомендация кажется очевидной, но финансовое благополучие — важная составляющая для раскрытия всего вашего потенциала в работе и профессии. Нужно быть сосредоточенным на одном деле, чтобы быстро его освоить и стать в нем профессионалом. Если вы будете зарабатывать недостаточно и хвататься за любые возможности для подработки, распыляя свои усилия — ничего хорошего из этого не выйдет.

Шаг второй: найти компанию, которая соответствует вашему пониманию успешности, чья история вас мотивирует и вдохновляет. Например: «Я хочу работать в представительстве иностранной компании, потому что там все бизнес-процессы систематизированы, и я смогу получить большой опыт, который пригодится мне в дальнейшем».

Или: «Я хочу работать в международной дистрибьюторской компании, потому что там есть возможность быстрого карьерного роста и смены страны пребывания». Или: «Я хочу продавать автомобили, потому что мне нравятся машины, и я не боюсь заниматься продажами».

Далее расскажите о своем видении родителям, друзьям и знакомым и попросите их совета и помощи. Также не забывайте про волшебную силу интернета. Он тоже сможет вам помочь. Наберите в поисковике «хочу работать в представительстве иностранной компании» — на первой же странице вы увидите 10 разных предложений.



Фото: blog4all.ru

Шаг третий: соберите информацию о компаниях, которые рассматриваете в качестве потенциальных работодателей, в том числе отзывы их партнеров и бывших сотрудников. Для этого в поисковике вбиваете «отзывы о компании Х» и читаете всю правду. Что вас должно насторожить? Например, два противоположных отзыва у одной и той же компании:

Вот один: «Хорошее отношение внутри компании. Достойный уровень з/п. Реальный карьерный рост. Если ответственно выполнять свою работу, то минусов не найдете!»

А вот другой: «Из положительных сторон могу выделить своевременные выплаты аванса и з/п, наличие служебного авто. Отрицательных просто множество. Итак, ужасное отношение к сотрудникам. Если ты ТП (торговый представитель), то с тобой большинство руководителей даже и разговаривать не станет. Если сходил в отпуск или на больничный, то жди недоплаты. Очень много сбоев в программах, помочь практически некому. Предоставлен сам себе. Но как только проверка, сразу куча указаний и пожеланий. Просто ужас».

Копайте глубже и прочтите больше отзывов, чтобы понять, где правда, а где ложь. Параллельно изучите всю информацию, которая есть на сайте компании. Особенно обратите внимание на разделы «Вакансии», «Обучение», «Наша команда», «О нас». Они вам наглядно расскажут, покажут и раскроют корпоративный мир и культуру компании.

В них также будет много информации, которая дополнит портрет, составленный на основании отзывов партнеров и бывших сотрудников. Все это поможет вам составить реальный портрет будущего работодателя.

Если поиск увенчался успехом и собранная информация о будущей работе и работодателе вас не смущает (с корпоративной культурой согласны, а положительных отзывов больше, чем отрицательных), переходим к следующему шагу.

Шаг четвертый: готовим и отправляем резюме. Не старайтесь искать идеальный шаблон в интернете. Рекрутеры все равно поймут, где правда, а где «плагиат». Постарайтесь подать информацию о себе «вкусно». Расскажите, чем вы гордитесь и почему именно вы должны получить эту работу.

Приведу пример из одного резюме, которое мне очень нравится: «…я быстро с веселыми комментариями собираю пазлы. Каждый раз мы спорим с моими друзьями, что я уложусь в определенное время. И я каждый раз выигрываю, потому что люблю это делать. Я горжусь своим талантом, а друзья гордятся мной… Считаю, что я идеально подхожу на должность менеджера по продажам».

Эти строки пропитаны позитивом и энергией. Сразу хочется вживую увидеть кандидата. Поэтому мы с рекрутерами так и сделали — сразу после прочтения резюме пригласили на собеседование.



Фото: slon.fr

Шаг пятый: собеседование. Собеседование с кандидатом, о котором я говорил выше, было недолгим, но интересным. Он незаметно перехватил у рекрутера инициативу и разговорил ее. В результате она с разными примерами из жизни компании все о ней рассказала, а он в эти примеры вставлял комментарии, как бы он себя вел и действовал в описываемых ситуациях.

Было забавно послушать, как он представил себя режиссером новогоднего корпоратива компании и распределял роли в нем для каждого подразделения. Когда он с улыбкой уходил, с улыбкой с ним прощалась и рекрутер. «Хорошего сотрудника взяли на работу», — сказала она мне. И он действительно успешно прошел испытательный срок и очень быстро влился в коллектив.

Держитесь на собеседовании свободно. Отвечайте открыто. Если не поняли заданный вопрос, переспросите. Если вас смущает заданный вопрос, открыто спросите, для чего вам его задают. Если ответ вас устроит, отвечайте. Если ответ вас не устроит, не отвечайте. Скажите, что это некорректный вопрос, и попросите задать другой.

Приведу пример из реальной жизни. Сын моего приятеля устраивался в одну известную компанию. Во время собеседования его спросили: «Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?» Он слегка опешил, но не растерялся и задал встречный вопрос рекрутеру: «Как мое отношение к сексуальным меньшинствам будет влиять на мой функционал?»

На что рекрутер ему ответила: «У нас в компании принято толерантное отношение к сексуальным меньшинствам». Он опять не растерялся и сказал: «Я рад, что буду работать в такой демократичной компании».

Для чего задавали такой вопрос — непонятно, но вы должны быть готовы ко всему. Если вы услышите что-то подобное — попросите задать другой вопрос, имеющий непосредственное отношение к будущей работе.

А когда вас самих попросят задавать интересующие вопросы, смело и открыто их задавайте. Обязательно получите на каждый понятный для вас ответ.

Подсказка! Прием на работу — процесс обоюдный: вы нанимаете работодателя, работодатель нанимает вас. Поэтому искренность и открытость должна быть с двух сторон.

Шаг шестой: проходим испытательный срок. Важно с самого начала действовать согласно плану ввода в должность и адаптации, если такой в компании имеется. Например, он может быть вот таким .

Если вам похожий документ не вручили, значит, его нужно попросить. Иначе у вас нет дорожной карты погружения в новую для вас среду, где вы хотите развиваться и зарабатывать. Нужно подойти к рекрутеру или вашему руководителю и вместе с ним его составить. Далее — строго ему следуйте.



Фото: tradeready.ca

Старайтесь не попадать под влияние негативных неформальных лидеров. Вы их легко узнаете по тому, что они вам будут советовать: «Это не делай, все равно никто не проверит», «С этим не общайся, он друг начальника отдела и на всех нас стучит», «Начальник себе на уме» и т.п.

Ваша задача — постигать и впитывать существующую корпоративную культуру и быстро получать и оттачивать необходимые для работы навыки и умения. В противном случае влияние, которое на вас окажет негативный лидер, не даст вам полностью развиться в компании и приведет к увольнению.

Кандидат, о котором мы говорили выше, весь испытательный срок плотно общался со своим наставником и рекрутером, которая его принимала на работу. У наставника он перенимал азы и нюансы менеджера по продажам компании (ездил с ним на переговоры, составлял под его началом коммерческие предложения, проводил при нем холодные звонки по телефону и т.д.).

Рекрутер помогла ему быстро проникнуться корпоративной культурой (рассказала яркие истории из жизни компании, познакомила с сотрудниками, которые являются носителями корпоративных ценностей и культуры, объяснила, как сформировались миссия и ценности компании и что они значат для владельцев, сотрудников и клиентов). Для нашей компании это был важный пункт! Скажу больше: все наши сотрудники гордились своей работой и своей компанией.

Испытательный срок — это момент, когда вы либо влюбляетесь в работу, либо честно говорите себе «это не мое« и продолжаете поиск.

Вот небольшой чек-лист для самодиагностики. Если у вас все, как в колонке «+», значит, это ваша работа. Если всё, как в колонке «-» — это не ваша работа. Если где-то посередине, нужно хорошо подумать и определить, какие из «+» и «-» для вас наиболее важны для принятия решения.

+ — Нравится коллектив Коллектив г… но Нравится рабочее место Рабочее место так себе Нравится з/п З/п условно устраивает Появились приятели С кем дружить, пока не понятно Руководитель говорит, что я хорошо выполняю свой функционал Руководитель обратной связи о моей работе не дает

Шаг седьмой: подписываем контракт. Подписание контракта — это осознанное решение, которое принимаете вы и только вы. Если вы прошли все шесть шагов с радостью и осознанием того, что это ваша работа, — с легким сердцем ставьте подпись.

Наш совет: прежде чем это делать, дайте почитать проект контракта вашему знакомому юристу. Пусть он вам расскажет про все «подводные камни» и возможные последствия для вас и вашего работодателя.

Если вас гложет червь сомнения и сердце не трепещет от радости, такая работа вам не нужна. Не занимайте чужое место и не тратьте впустую часть своей жизни.

Например, подруга моей жены недавно сказала ей такую фразу, которая врезалась мне в память: «Мне понадобилось 12 лет проработать на руководящих должностях, чтобы понять: мое призвание — быть поваром и вкусно кормить людей». К слову, она уже два года работает поваром в кафе у одного ритейлера.



Фото: prostoest.ru

Как сохранить драйв на любимой работе

Олег: Если вы действительно нашли работу своей мечты — поддерживать драйв искусственно вам, скорее всего, не понадобтится. Но ситуации как на работе, так и в жизни бывают разными, поэтому нелишним будет взять на заметку несколько рекомендаций:

Нужно каждый день достигать личной маленькой победы. Например: каждый день один новый контракт с клиентом. Когда вошли в ритм и у вас стало получаться, новый подвиг: к каждому контракту — продажа дополнительного оборудования. Нужно еженедельно обсуждать с коллегами по работе варианты и возможности повышения производительности труда с целью увеличения динамической части з/п. Например: мозговой штурм на тему «Как увеличить объем продаж на 50% и маржинальность на 20%». Решение: создать маркетплейс для В2С-клиентов. Это позволит увеличить текущую динамическую часть з/п на 20%. Нужно раз в квартал обсуждать со своим руководителем динамическую часть системы мотивации. Например: «Мы увеличили объем продаж, и маржинальность за этот квартал выше запланированных на год показателей. Считаем, что возможно увеличить процент нашей динамической части системы мотивации». Нужно предложить руководству проводить регулярные спортивные мероприятия, за которые будет отвечать ваше подразделение и лично вы. Например: мы в свое время запустили «Кубок вызова Мазды». Это были ежегодные командные соревнования по плаванию вольным стилем на 50 метров между отделениями холдинга. Даже сотрудников в отделение одно время нанимали по принципу: «За сколько плывешь полтинник»:) Нужно раз в месяц проводить совместные встречи выходного дня с коллегами: поход на шашлык, в боулинг, сплав на байдарках, просто поход на пиво и т.д.

При таком подходе драйв будет каждый день не только у вас, но и у всего коллектива.



Фото: planetabelarus.by

Когда нужно менять работу

Об этом нужно задуматься в тот момент, когда вы почувствовали, что один день похож на другой, творчество и креатив куда-то исчезли, мотивация не мотивирует, а в воскресенье всегда грустно, потому что завтра понедельник. Как правило, первая волна накатывает на третьем году работы. А совсем грустно становится на 4−5.

В такой ситуации всегда есть два варианта: найти новые возможности для роста и развития внутри компании или найти новое поле для деятельности. Чтобы понять, в каком направлении двигаться, достаточно поговорить со своим руководителем. Он либо нарисует перспективы вашего дальнейшего развития в компании, либо скажет, что пока вариантов нет.

Если пока вариантов нет, смело приступайте к поиску новой работы. Главное в этот момент по-прежнему оставаться ответственным сотрудником и на все 100% выполнять свою работу.

«Не важно, как ты жил, важно, как ушел» — этот старый постулат говорит нам о том, что с текущей работы нужно всегда уходить красиво. Оставили хорошее послевкусие — значит, обязательно дадут хорошую характеристику новому работодателю и всегда остается шанс вернуться назад, если на новом месте что-то не сложилось.

Также после правильного ухода всегда остаются хорошие взаимоотношения, которые в последующем всем приносят взаимовыгодную пользу. Приведу два примера.

Пример 1: хорошую сотрудницу мы решили назначить руководителем подразделения. Вызываю ее к себе и делаю ей предложение. На встрече она мне говорит, что собралась увольняться из-за того, что в другом месте ей предложили лучшую систему мотивации. Узнав, в какую компанию она решила уйти, я ей предложил следующее: если через месяц она захочет вернуться, мы ее возьмем обратно на ту должность, которую ей предлагали.

Ровно через месяц она позвонила и сказала, что очень хочет вернуться. Мы приняли ее обратно, и ни она, ни мы ни разу об этом не пожалели. Чтобы другие сотрудники взвешенно принимали решения о переходе в другие компании, мы попросили ее рассказать, почему она решила вернуться, и опубликовали этот рассказ в нашем корпоративном еженедельнике. Он назывался «Я ушла, чтобы вернуться».

Она рассказала, как плохо после системной и структурной компании работать в хаосе. Как горько и обидно выпрашивать свою премию, которую обтекаемо описали в контракте. Как трудно работать в коллективе, где нет коллектива и каждый сам за себя, и еще много разных «страшилок», которые она увидела в течение месяца.

Она также рассказала о преимуществах нашей компании, на которые до ухода просто не обращала внимания. Ее статья на многих сотрудников произвела впечатление и заставила задуматься, а нужно ли вообще смотреть «на сторону» и так ли там все хорошо.

Пример 2: клиент, который у нас покупал машины, сделал мне предложение о работе. Предложение было очень заманчивым: новая сфера, новые горизонты, новые компетенции, но при этом нужны были мои навыки и умения.

Я поговорил со своим руководителем и объяснил ему, почему для меня это важно. Он меня понял и с моим решением согласился. Мы договорились о сроке, в течение которого я должен был передать свои дела и должность новому руководителю отдела. Кстати, новый руководитель был сотрудником моего отдела.

После моего ухода в новый проект мы продолжили сотрудничество с моей бывшей компанией уже как партнеры.

Лайфхак: будучи руководителем подразделения, всегда готовьте сотрудника, который сможет вас быстро заменить, если вам неожиданно предложат повышение или новую высокооплачиваемую работу.

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