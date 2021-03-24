ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представитель Тихановской обратился к сотрудникам силовых структур

24.03.2021 17:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Глава Кабинета Тихановской Валерий Ковалевский накануне Дня воли обратился к сотрудникам силовых структур:

«Везде, кроме внутренних войск, отменена доплата за краповые береты. «Стройка» постоянно откладывается, а все обещания «прикрыть» вас трещат по швам, ведь из МВД вся внутренняя документация выливается как из дырявого ведра. Вы правда уверены, что эти люди могут вас защитить? Вы думаете, они хотят вас защитить?

Я знаю, что многие ваши коллеги уже готовы взять на себя ответственность за свой личный состав и развернуть людей. Это пугает генералитет, почти целиком замазанный в крови. Они тоже понимают, что близок день, когда «Алмаз», СОБР, Департамент Охраны, ГУБОПиК, «Альфа», ОМОН, ССО, 3214 и другие — откажутся выполнять преступный приказ и выйдут из подчинения преступника. Это будет последний день всякого трусливого генерала.

Вы можете бояться решиться на большой шаг. Начните с малого: не применяйте насилие к людям, не трогайте их, ведите себя мягче. Ваши старания в разгоне никто не оценит, а те, кто поблагодарят за это, позже будут утверждать, что таких приказов не давали.

В новой Беларуси вы хотите сохранения социальных гарантий, данных вам этим государством — и мы со своей стороны готовы их дать. Но на что готовы вы?»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Кабинета Тихановской Валерий Ковалевский накануне Дня воли обратился к сотрудникам силовых структур...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: метель в Казахстане, капризы весны в Таджикистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by