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Впервые в Беларуси: «Огонь и Лед» с 3D-декорациями

24.03.2021 17:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

К своему пятилетию Семейный инклюзив-театр «і» готовит премьеру спектакля «Огонь и лед». Это будет первая в Беларуси постановка, созданная с помощью технологии virtual production.

«Огонь и Лед» – импровизационный пластический спектакль-притча о творческом начале человека, история поколений, сменяющих друг друга, и любви, освещающей все вокруг себя. В центре сюжета, придуманного руководителем театра Ириной Пушкаревой, – Мастер, который каждую работу делает похожей на свою Музу, но лучшая из всех – это их дети и ученики, которые потом сами становятся Мастерами.

Технология virtual production, с помощью которой сделана постановка, позволяет объединить виртуальную реальность с живыми людьми и настоящими предметами.

Для этого на сцене установлены светодиодные экраны, на которые выводятся цифровые эффекты и 3D-декорации, созданные компанией BY Movie Production. Так что все места действия в спектакле хоть и выдуманные, но выглядят настолько реалистично, будто зритель вместе с актерами и музыкантами перемещается в пространстве.

Главные роли исполняют артисты Большого театра оперы и балета Беларуси – Марина Вежновец и Юрий Ковалев, артисты Екатерина Зиновьева- Провалинская и Михаил Самусенко, режиссеры, педагоги, актеры Семейного инклюзив-театра «і» и квинтет музыкантов: Александра Сандлер (клавиши), Карен Карапетян (скрипка), Антон Машкало (флейта), Богдан Довгяло (виолончель), Даниил Залесский (ударные, перкуссия).

Первый показ спектакля «Огонь и Лёд» состоится 24 апреля на сцене Дворца культуры Минского автомобильного завода. Билеты можно приобрести на сайте билетного оператора kvitki.by. Телефон для справок: +37529 622-20-90

Семейный инклюзив-театр «i» создан в 2016 году на базе театральной студии Ирины Пушкаревой при генеральной поддержке компании A1. В рамках занятий студийцы, включая ребят с аутизмом, обучаются хореографии, пластике, вокалу, актерской игре, общению друг с другом. 

Основная задача театра – постановка профессиональных зрелищных спектаклей для всей семьи, которые помогают продемонстрировать зрителю модель общества равных возможностей. 

 
 
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К своему пятилетию Семейный инклюзив-театр «і» готовит премьеру спектакля «Огонь и лед». Это будет первая в Беларуси постановка, созданная с помощью технологии...
 
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