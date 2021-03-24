Наш День Воли. Что белорусы отмечают 25 марта и почему правящий режим пытается это запретить

В советские годы День Воли отмечали тайно, после распада Советского Союза он ненадолго стал государственным праздником, но быстро превратился в протестную дату – власти во главе с Александром Лукашенко пытались его отменить и запретить.





За бело-красно-белую символику штрафуют и арестовывают на сутки, но акции в этот день проходят в стране ежегодно, несмотря на то, что их как правило брутально разгоняют силовики.





Накануне этой даты Настоящее время рассказывает, как она стала такой важной для беларусов и почему правящий режим так настойчиво пытается запретить отмечать 25 марта.





"Мы празднуем, что мы есть". Что отмечают 25 марта

"Те, кто вырос в СССР, ничего не знали о Белорусской Народной Республике, а если знали, то говорили об этом шепотом. Мы выросли из прошлого. Нас заставляли любить чужое прошлое. Уже выросло молодое поколение, которое знает и любит свое прошлое, готово за него бороться. Кто такой белорус? Это человек, который мечтает о свободе. Но мы ее боимся. Свобода – это жестокая вещь, она требует веры и достоинства, дисциплины и благородства. Мы с вами пишем историю своей свободы. Сегодня у нас праздник – мы празднуем то, что мы есть. Осознаем то, что мы есть белорусы", – писала в приуроченном к 100-летию БНР письме в 2018 году нобелевский лауреат и писательница Светлана Алексиевич.





О создании независимого белорусского государства белорусские политические организации заявляли еще в 1917 году. Власть после Февральской революции принадлежала советам рабочих депутатов, избранных большевиками. В декабре 1917 года в Минске открылся первый Всебелорусский съезд, на который зарегистрировались более 1800 делегатов от разных партий, а также земств и беспартийных организаций. Делегаты не признавали власть большевиков и выступали за автономию и независимость белорусского государства. Съезд не завершился – его разогнали большевики (27 членов президиума были арестованы), но участники успели принять резолюцию, в которой говорилось о признании права белорусского народа на самоопределение и демократическую форму правления. После разгона съезда заседания Рады (избранных на съезде представителей – нескольких десятков человек) проходили тайно.





Эти события происходили на фоне заключения Брестского мира – договора Советской России с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Османской империей. От большевиков требовали подписать мирное соглашение на их условиях, по которым, кроме прочего, северо-западная часть Беларуси отходила немцам, остальная территория страны – России. Но большевики ультиматум отвергли, и Германия начала наступление.





Большевики эвакуировались из Минска 19 февраля 1918 года. В ночь на 21 февраля исполком Рады 1-й Уставной грамотой объявил, что берет власть в свои руки, и образовал правительство – Народный секретариат. В этот же день в Минск вошли немецкие войска.





Территория Беларуси была оккупирована. Народный секретариат немцы признали, но лишь в качестве "представительства белорусского населения". 9 марта 1918 года в Минске была принята 2-я Уставная грамота. Она провозглашала создание Белорусской Народной Республики, а также свободу слова, печати, собраний, забастовок, совести, неприкосновенности личности и жилища, право на автономию, равенство языков. Отменялось право частной собственности на землю: "Земля передается без выкупа тем, кто на ней работает". Устанавливался 8-часовой рабочий день.





3-я Уставная грамота, принятая 25 марта, провозглашала независимость БНР.





В условиях немецкой оккупации БНР тщетно пыталась получить международное признание. До возвращения большевиков это сделать не удалось. К 10 декабря 1918 года, когда в Минск вошли советские войска, органы Белорусской Народной Республики были распущены, их лидеры уехали за границу и продолжали работу там. 1 января 1919 года появилась Социалистическая Советская Республика Беларуси, которая в 1922 году, подписав Договор об образовании СССР, стала Белорусской Советской Социалистической Республикой.





Белорусская Народная Республика просуществовала менее года, но приобретения первого белорусского государства сыграли большую роль в формировании национальной идентичности белорусов. Государственным языком объявили белорусский, бело-красно-белый флаг развевался на крыше государственной администрации Минска. Была принята временная конституция, введены паспорта граждан БНР, по которым они могли выезжать за границу. Появился (правда, уже в 1920 году) государственный гимн БНР.





За 1918 год в Минске открылись девять белорусских начальных школ, были изданы учебники по арифметике и географии на белорусском языке и "Беларуская граматыка для школ" Бронислава Тарашкевича. Появилась Минская высшая музыкальная школа, которая позже стала консерваторией, шла подготовка к открытию Белорусского университета (впоследствии БГУ).









Лидеры БНР продолжали работать в эмиграции, отмечая 25 марта годовщину объявления независимости Беларуси. Рада Белорусской Народной Республики действует в изгнании с 1919 года и до сих пор – это одна из ключевых политических организаций белорусской диаспоры. В сентябре 2020 года председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла (живет и работает в Канаде) пообщалась по телефону со Светланой Тихановской – поздравила ее с победой и сказала слова поддержки от имени диаспоры и Рады БНР.





Как 25 марта стал Днем Воли, как его отмечали и как разгоняли его участников

Белорусская интеллигенция праздновала День независимости БНР и в советское время, но тайно: собираясь в художественных мастерских, на дачах, в лесу. Публично отмечать День Воли в современной Беларуси стали в 1989 году.





Первая годовщина запомнилась перформансом студента Театрально-художественного института Алеся Пушкина. Он хотел провести в вузе выставку картин в стиле соц-арт, но ему не разрешили. Тогда Алесь повесил на себя два плаката и с сотней единомышленников прошел по проспекту Ленина (сейчас проспект Независимости). Идущие несли бумажного аиста и 71 воздушный шарик.





На плакате, который висел у художника на груди, была сделана надпись: "Гражданин! В этот день 71 год назад была объявлена Белорусская Народная Республика. Помни и думай об этом! Живет независимая Беларусь!". На плакате на спине был перечеркнутый красно-зеленый флаг и надпись: "Хватит "социалистической", возродим Народную Беларусь!".





Тогда Пушкина и еще 35 человек задержали. Художника приговорили к двум годам лишения свободы условно. Через два года в День Воли под звуки духового оркестра Алесь Пушкин проехал по Витебску на осле. В руках у художника был голубь, выпуская которого он произнес: "Он принесет нам свободу!"





Тогда день независимой БНР уже назывался Днем Воли (Днем Свободы). Это название появилось в 1990 году: белорусская независимая газета "Свобода" с таким заголовком впервые призвала минчан на праздничную демонстрацию.





В 1993 году 75-летие БНР в Беларуси праздновали официально. В Минске торжества прошли в здании филармонии на самом высоком уровне. Белорусов поздравляли руководитель страны – председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич – и тогдашний председатель Рады БНР Язэп Сажич.













Но после прихода к власти Александра Лукашенко акции 25 марта стали разгонять.





Шествие и митинг накануне Дня Воли в 1996 году в Минске стали самыми массовыми: 24 марта возле Театра оперы и балета собралось от 30 тысяч до 50 тысяч человек. Они вышли протестовать против союза с Россией, предложенного Александром Лукашенко. Люди несли плакаты "Россия – это война и бедность!" и символически собирали мелкие купюры на билет для Лукашенко в Москву: многие тогда считали, что он мечтает оказаться на месте Бориса Ельцина в Кремле.





В 1996-м против протестующих впервые применили силы ОМОНа: участники акции хотели попасть на Белтелерадиокомпанию и выйти в прямой эфир. Многих жестоко избили, около 200 человек задержали. О разгоне мирной акции протеста рассказывал в своем репортаже журналист Павел Шеремет.





Протесты несогласных с российской интеграцией, начавшиеся накануне Дня Воли в 1996 году, получили название "Минская весна" и продолжались до конца июля.





В последующие годы 25 марта белорусы продолжали выходить на улицы с бело-красно-белыми флагами, а силовики – их разгонять. Мингорисполком даже разрешал эти акции, но отправлял участников по очень неудобным узким улицам от Академии наук до площади Бангалор – в отдаленный от центра парк Дружбы народов. (В 2020 году власти там же разрешили провести предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, и он к общему удивлению собрал более 60 тысяч человек).





Официальные власти эту дату игнорировали (в 2018 году, отвечая на вопрос от 25 марта, Лукашенко заявил, что пока он на посту президента, государственным праздником Дню Воли не бывать). День независимости Беларуси официально отмечается 3 июля – в день освобождения Минска от нацистской оккупации.





В 2006 году за несколько дней до Дня Воли – 19 марта – в стране прошли президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 82,6%. Остальные кандидаты – не более 6%. Несогласные с такими результатами в тот же вечер вышли на Октябрьскую площадь в центре Минска, а на следующий день поставили там палатки. В ночь на 24 марта милиция ликвидировала палаточный городок, более 500 человек задержали и отправили под арест.





На следующий день, 25 марта, протестующие с самого утра попытались собраться на Октябрьской, но площадь была перекрыта. Несколько тысяч человек (по разным оценкам, от 7 до 10 тысяч) начали шествие в сторону изолятора на Окрестина. По дороге колонну жестко разогнал спецназ: силовики применяли к мирно идущим людям дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.





Задержали около 200 человек, в том числе экс-кандидата в президенты Александра Козулина. В том числе и за это шествие он получил пять с половиной лет лишения свободы.





После этого на целых десять лет мероприятия в День Воли стали немногочисленными и собирали от тысячи до пяти тысяч человек.





В середине февраля 2017 года в Минске и других городах Беларуси проходили "Марши нетунеядцев" – акции протеста, вызванные принятием Декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Этот документ обязывал граждан Беларуси, не имеющих официальной работы, платить налог в сумме, эквивалентной 200 евро. В случае неуплаты им грозило административное наказание. Организаторами "Маршей нетунеядцев" выступили оппозиционные политики Николай Статкевич и Владимир Некляев. Акции стали чуть ли не ежедневными.





Но накануне 25 марта Беларусь вдруг осталась без лидеров оппозиции, всегда призывавших к празднованию Дня независимости БНР: Статкевич и Некляев куда-то исчезли, а их соцсети были взломаны (позже стало известно, что оба задержаны). За день до Дня Воли задержали и лидера "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича. Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец и лидеры других оппозиционных партий получили по 15 суток еще 10-12 марта, так что тоже не могли участвовать в организации акции.





Но вопреки арестам День Воли в Минске и – впервые за долгое время – в других городах Беларуси собрал тысячи человек. Тогда же у силовиков, тоже в первый раз на таких мероприятиях, было замечено огнестрельное оружие.





По числу задержанных этот День Воли стал рекордным: более тысячи человек по всей стране.





Силовики мешали работать журналистам и наблюдателями (в офисе правозащитного центра "Весна" еще до начала акции задержали 58 международных наблюдателей, позже их отпустили). На акции задержали 80-летнего пенсионера Яна Гриба и тогда 71-летнюю Нину Багинскую.





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В 2018 году отмечалась сотая годовщина независимости БНР – и власти разрешили акции. В Гродно праздник прошел 23 марта, в Минске – 24-го. Мингорисполком даже официально разрешил использовать бело-красно-белый флаг.





Организаторами акции стали блогеры Антон Мотолько и Эдуард Пальчис (сейчас в отношении первого возбуждено уголовное дело, а второй сидит в СИЗО и признан политзаключенным), а также Павел Белоус – владелец магазина национальной символики (летом 2020 года власти Беларуси закрыли его магазин). На краудфандинговой платформе они собрали средства на оборудование для концерта, площадку город предоставил бесплатно.





"Потепление" отношения к Дню Воли объясняли "маршами нетунеядцев", которые шли весь предыдущий год и напугали власти. Аналитики писали о смене поколений в элитах, а также указывали на "идеологическое дистанцирование от "Русского мира" с его крымско-донбасско-сирийскими красками".





Сами организаторы считали, что главная причина в том, что они в День Воли готовили праздник, а политические партии до них организовывали акцию протеста.





Несмотря на все позитивные шаги властей навстречу, во время концерта у Национального театра оперы и балета в Минске глушили интернет, а у журналистов угнали несколько квадрокоптеров. Когда СМИ обвинили в этом белорусские власти, тогдашний глава МВД Игорь Шуневич ответил, что "это могла быть техническая оплошность оператора". После концерта в Минске задержали около 100 человек, в том числе за бело-красно-белую символику.





День Воли – 2021: чего ждут от него сторонники перемен и чего – соратники Лукашенко

О "горячей весне" 2021 года и подготовке к ней глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил еще в декабре 2020-го. И с тех пор регулярно рапортовал, что "пик протестной активности в стране пройден", но "планы по дестабилизации фиксируются".





Заявки о проведении Дня Воли в начале марта подали в Минске и Могилеве, в обоих городах власти отказали заявителям, а одного из них – председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова – задержали.





Еще 9 марта, через несколько часов после того, как три оппозиционные организации подали в Мингорисполком заявку о праздновании Дня Воли, Тертель отчитался перед Лукашенко: 25–27 марта в Беларуси "готовятся провокации", а Комитету госбезопасности известны аж три сценария проведения мероприятия, включая сценарий столкновения людей с силовиками.





16 марта замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что время "этих бэчебэшников и протестунов" закончилось и что уже "несколько месяцев подряд с их стороны проявлений нет". Однако есть "определенная контрольная дата – 25 марта, день БНР, когда они выползают на этот свой праздник". По его словам, силовики "пройдя ту школу испытаний", которая им выпала, "быстро разберутся".





Протесты, вызванные фальсификациями на президентских выборах в августе 2020 года и последующей волной насилия и репрессий, продолжаются в Беларуси уже более семи месяцев. Задержаны и арестованы сотни людей, от лидеров протестующих до администраторов локальных телеграм-чатов. Многие активисты, блогеры и журналисты проходят свидетелями по уголовным делам о массовых беспорядках. Так называемые "тихари" не исчезают из наиболее активных городских дворов.





За неделю до 25 марта Светлана Тихановская обратилась к белорусам с предложением проголосовать через платформу "Голос" за переговоры с властями при международном посредничестве. Несмотря на блокировку сайта белорусскими властями, по данным на 17 часов 24 марта, в нем приняли участие почти 740 тысяч человек. Результаты должны объявить 25-го, в День Воли.