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Завели дело о клевете за информацию в телеграм-канале «Белые халаты», связанную с визитом Лукашенко
24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о клевете. Оно связано с информацией о визите правителя в больницу.
– 16 марта 2021 года в сети Интернет распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал Глава государства.
Родственники и медицинские работники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку циничному поступку, – говорится в
Эта информация прошла незамеченной, а резонанс вызвала государственная пресса, которая стала тиражировать комментарий главврача Молодечненской ЦРБ Дарьи Колядич.
Она заявила: да, факт смерти пациентки был — от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца. Женщина скончалась в кардиологическом корпусе больницы. При этом главврач указала, что в корпусе был свой дежурный реаниматолог, а Александр Лукашенко находился в этот момент в другом корпусе.
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