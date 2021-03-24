Завели дело о клевете за информацию в телеграм-канале «Белые халаты», связанную с визитом Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о клевете. Оно связано с информацией о визите правителя в больницу.

– 16 марта 2021 года в сети Интернет распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал Глава государства.

Родственники и медицинские работники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку циничному поступку, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

TUT.BY уточняет: после посещения Александром Лукашенко больницы в Молодчено в телеграм-канале «Белые халаты» появилась информация о том, что в этот день там умерла женщина — якобы охрана правителя не пропустила к ней реаниматолога.

Эта информация прошла незамеченной, а резонанс вызвала государственная пресса, которая стала тиражировать комментарий главврача Молодечненской ЦРБ Дарьи Колядич.

Она заявила: да, факт смерти пациентки был — от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца. Женщина скончалась в кардиологическом корпусе больницы. При этом главврач указала, что в корпусе был свой дежурный реаниматолог, а Александр Лукашенко находился в этот момент в другом корпусе.