Деньги и мир: как Google, Amazon, Facebook и Apple конкурируют с банками

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

― как Google, Amazon, Facebook и Apple конкурируют с банками ;

― дискуссия ЕЭК и белорусского МАРТ : взаимопонимание найдется;

― "Беларусь мясная" и увеличение экспорта мясной продукции;

― как не допустить необоснованного повышения цен на лекарства;

― турецкая лира падает , но в этом сезоне все же предпочтем Беларусь Анталии?

Программу "Деньги и мир" с участием экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также: