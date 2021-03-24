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Деньги и мир: как Google, Amazon, Facebook и Apple конкурируют с банками
24.03.2021 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Sputnik / Виктор Толочко
ЕЭК разрешила Минску продлить регулирование цен на социальные товары
― как Google, Amazon, Facebook и Apple
― дискуссия
― "Беларусь мясная" и
― как не допустить необоснованного
― турецкая лира
Программу "Деньги и мир" с участием экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.
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Конкуренция сетевых гигантов с банковским сектором, дискуссия ЕЭК и МАРТ о регулировании цен, экспорт белорусского мяса и проблемы туристической отрасли на фоне...
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