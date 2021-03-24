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Деньги и мир: как Google, Amazon, Facebook и Apple конкурируют с банками

24.03.2021 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Sputnik / Виктор Толочко
ЕЭК разрешила Минску продлить регулирование цен на социальные товары

― как Google, Amazon, Facebook и Apple конкурируют с банками;

― дискуссия ЕЭК и белорусского МАРТ: взаимопонимание найдется;

― "Беларусь мясная" и увеличение экспорта мясной продукции;

― как не допустить необоснованного повышения цен на лекарства;

― турецкая лира падает, но в этом сезоне все же предпочтем Беларусь Анталии?

Программу "Деньги и мир" с участием экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Конкуренция сетевых гигантов с банковским сектором, дискуссия ЕЭК и МАРТ о регулировании цен, экспорт белорусского мяса и проблемы туристической отрасли на фоне...
 
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