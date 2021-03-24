Обзор гарнитуры Xbox Wireless Headset для приставок нового поколения Microsoft

Источник материала: Onliner В середине марта компания Microsoft выпустила на рынок беспроводную гарнитуру для своих новых приставок Xbox Series X и S. Гарнитура эта интересна тем, что умеет одновременно держать связь как с приставкой, так и с компьютером на Windows, или смартфоном, или компьютером на MacOS. Это значит, что геймер может слышать как звук из игры, так и собеседника по аудиосвязи на компе или смартфоне.

Так делать умеют далеко не все гарнитуры. А те, что умеют, делают это по довольно высокой цене и с рядом нюансов. Гарнитура от Microsoft дешевле большинства конкурентов. Ближайший конкурент, например, — Razer Kaira Pro — также умеет держать связь с консолью и Bluetooth-передатчиком, но стоит на $50 дороже. Xbox Wireless Headset стоит 9600 рублей в России, $100 без налога в США и примерно 400 рублей в Беларуси.

По крайней мере, первая партия у нас разлетелась по такой цене. Дефицит всем, кто не успел. Ситуация с наличием гарнитуры в магазинах пока такая же, как и с наличием консолей нового поколения.

Bluetooth + проприетарный протокол

Любой геймер после покупки консоли вынужден задаться вопросом, какие наушники к ней купить, чтобы не мешать домашним. В идеале, эти наушники должны быть с микрофоном, чтобы можно было залипнуть в какую-нибудь игру с друзьями по сети.

Новички консольного гейминга с удивлением узнают, что стандартные Bluetooth-гарнитуры нельзя напрямую подключить к их новой приставке. Беспроводную периферию и аксессуары к приставке можно подключать только по проприетарному протоколу связи. Что означает: это будут специально разработанные наушники от именитых брендов, которые лицензированы самой Microsoft. И их будет немного.





Почему так? Дело не только в жадности, но и в недостаточной силе и надежности Bluetooth-сигнала для работы геймпада или гарнитуры с приставкой. Люди играют на приставке в гостиных, сидят на удалении от телевизора, а потому при Bluetooth-соединении уровень возможных помех растет с расстоянием между приемником и передатчиком.

Да, любые проводные наушники можно подключить к этим приставкам Microsoft через 3,5-миллиметровый разъем на геймпаде. Геймпад общается с приставкой по беспроводному каналу и может передавать звук от себя через провод на наушники. Но когда проводов в квартире хочется держать поменьше, на выручку и приходят беспроводные гарнитуры с проприетарным каналом связи.

При этом у фирменной гарнитуры Microsoft есть значительный плюс. Она поддерживает связь одновременно и с приставкой, и со смартфоном или компьютером. А это важно для современного геймера, который хочет общаться голосом с друзьями через Discord, например, если возможности встроенного голосового чата приставки не нравятся или в Discord уже сложилось стабильное комьюнити. К тому же можно отвечать на звонки с телефона не снимая наушники: слышать и игру, и звонящего.

Первое подключение

Комплект поставки гарнитуры небогатый. Кроме самих наушников, в коробке есть простенькая инструкция по подключению, немного макулатуры и USB-С кабель для зарядки. Наушники работают от встроенного аккумулятора, которого хватает на 15 часов в зависимости от нагрузки и подключений. От 50% до 100% зарядился часа за полтора.









Подключаются к приставке просто: зажимаем на 4 секунды кнопку включения, наушники переходят в режим синхронизации, начинает моргать лампочка. Это значит, что наушники ищут, к чему подключиться. Нажимаем кнопку синхронизации на лицевой стороне Xbox, и логотип на консоли также начинает моргать. Спустя пару секунд оба устройства спариваются. Наушники, как и геймпад, умеют запускать консоль после своего включения.

После подключения автоматом закачается Dolby Atmos для наушников. Эта технология объемного звука платная, но для владельцев наушников ею можно пользоваться бесплатно около полугода. Также «уши» поддерживают технологии пространственного звука Windows Sonic и DTS Headphone:X.

Кольца регулировки и косяки ПО

На обеих чашах есть механические кольца управления звуком. На правой чаше подкручиваем общий уровень громкости. На левой изменяем баланс между громкостью звука игры и голосового чата или входящего Bluetooth-сигнала.

Когда наушники подключены не только к приставке, а еще, например, к смартфону, с помощью кольца на левой чаше мы можем отбалансировать смешение звука этих двух каналов. У этого кольца есть три уровня фиксации. Одно крайнее положение отключает игровой звук и оставляет только звук со смартфона. Подкручивая кольцо, мы подаем больше звука с самой консоли. Настраивать смешивание каналов таким образом очень удобно.





Однако не обходится без косяков. ПО гарнитуры пока кажется довольно сырым и порой глючит. У меня в какой-то момент левое кольцо в принципе перестало работать как надо, и приставка на подкручивания никак не реагировала. Потом и вовсе звук пропал, при этом гарнитура подсоединялась к консоли, приставка ее распознавала, в ушах играл сигнал об успешной синхронизации, на мониторе выскакивало уведомление о сопряжении, но больше ничего не происходило. После перезагрузки консоли все заработало как следует. У ПО версия 0.0.9, в выходе апдейтов не сомневаюсь.

Еще одна странность ПО: в настройках можно задать яркость светового индикатора на микрофоне. Там написано, что «этот параметр настраивает яркость при отключении звука». Но на самом деле индикатор горит, когда микрофон включен, а не выключен. Кто-то в российском Microsoft накосячил с переводом. Индикатор этот видно только периферическим зрением, если поднапрячься.





Настройки

Кроме яркости индикатора, можно включить и настроить функцию прослушивания микрофона. То есть вы будете слышать в наушниках то, что улавливает ваш микрофон. В том числе и ваш голос. Это бывает полезно для того, чтобы понять, как работает отсечение внешних звуков и функция отключения микрофона, и чтобы почетче ее настроить.

Еще можно поиграться с пятиполосным эквалайзером. У него есть пять предустановленных режимов: «Игра», «Музыка», «Речь», «Фильм» и «Тяжелые низкие частоты». Признаюсь честно, я не большой меломан, скорее даже «мелогопник», а потому моя оценка качества звука этих наушников вам мало поможет. Скажу лишь, что мне они показались слегка басовитыми. Это можно подправить в эквалайзере.

В остальном играть в ту же Hellblade, заточенную под бинауральные обволакивающие звуки, одно удовольствие. И в этих наушниках погружение оказывается довольно глубоким. Даже немножко страшно порой становится.

Отключение микрофона и уровень захвата звуков реализованы благодаря двум микрофонам на короткой штанге с гибким участком. Один микрофон повернут ко рту и ловит все, что вы говорите, второй с обратной стороны отлавливает фоновые шумы и глушит их, не давая прорваться в эфир. Этот своеобразный шумодав можно полностью отключить либо настроить три степени его чувствительности.





Конструкция и удобство

Теперь про удобство. Изголовье мягкое, слегка пружинит. Там металлическая оправа и амортизирующая пена. На голову не давит, дискомфорта не прочувствовал.

Вылет регулируется довольно широко, есть ступеньки фиксации, на мою голову села с запасом, более крупного черепа под рукой не было.





Амбушюры овальные, полиуретановая кожа, амортизирующая пена. Уши утопают в них полностью, нигде не сдавливаются, внутренней части не касаются. Прилегают хорошо и неплохо изолируют от внешних звуков. Чтобы расслышать кого-то, надо снимать наушники.

Жарко ли в них? После часов двух да, действительно, ушам становится тепло, нужна передышка и свежий воздух. Но у меня так со всеми наушниками. И с игровыми Cloud от HyperX, и с рабочей беспроводной гарнитурой Sony. Чудеса бывают разве только в наушниках с активным охлаждением. Такие года три назад анонсировала HP, но я их не тестировал, уверять не могу.

Резимируем

Кольцевые регуляторы — классно! Подключение по Bluetooth к ноутбуку, смартфону или компьютеру параллельно с консолью — круто! Посадка на голове — удобно!

Автономность… в принципе, круто, но надо тестировать подольше чем пару дней. За это время в ноль не ушли, но были к этому близки.

Качество звука в играх? Hellblade звучит классно. А эта игра умеет удивлять звуком. Музыка и фильмы. Как-то… ок? Но я не меломан, не могу рекомендовать игровую гарнитуру с совершенно другими задачами для прослушивания музыки.

Пойманный косяк — некруто! ПО надо доработать и избавиться от странного перевода и неразберихи с горящим индикатором.

В общем, для владельца Xbox нового поколения это очень интересный вариант. Двухканальность меня просто покорила. Но, опять же, дефицит. В Россию наушников завезли совсем немного, до Беларуси доехали какие-то крохи, а потому цены и наличие не очень. Придется ждать. 2021 год, в принципе, — это год Ждуна.