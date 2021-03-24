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Ребята, кто Polo на мусорку закатил?

24.03.2021 18:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В европах есть хорошая традиция: без сожаления избавляться от ненужных вещей, не дожидаясь, пока на балконах и в чуланах они перейдут в категорию домашнего хлама, который хранят уже из сентиментальных чувств.

Но телевизор или, скажем, старый угловой диван на свалке — это банально. А как вам Polo на площадке для мусорных контейнеров? Вот уж кто-то занялся весенней уборкой по-настоящему!

Фото корреспонденту Onliner прислал наш читатель. Он рассказал, что Volkswagen с неявным статусом был замечен в одном из дворов вблизи Городского Вала в Минске. Номера могилевские.

Ребята, кто Polo на мусорку закатил?

О стоянке на газоне или тротуаре, что типично для минских дворов, в данном случае речь не идет. Уместнее вспомнить п. 143.17 Правил дорожного движения: «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения и транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и др.)».

Впрочем, можно пофантазировать. Может, правда машину прикатили на мусорную площадку с вполне конкретной целью? Обсудим эту версию в комментариях.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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В европах есть хорошая традиция: без сожаления избавляться от ненужных вещей, не дожидаясь, пока на балконах и в чуланах они перейдут в категорию домашнего хлама,...
 
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