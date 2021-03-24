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Ребята, кто Polo на мусорку закатил?
Источник материала: Onliner
В европах есть хорошая традиция: без сожаления избавляться от ненужных вещей, не дожидаясь, пока на балконах и в чуланах они перейдут в категорию домашнего хлама, который хранят уже из сентиментальных чувств.
Но телевизор или, скажем, старый угловой диван на свалке — это банально. А как вам Polo на площадке для мусорных контейнеров? Вот уж кто-то занялся весенней уборкой по-настоящему!
Фото корреспонденту Onliner прислал наш читатель. Он рассказал, что Volkswagen с неявным статусом был замечен в одном из дворов вблизи Городского Вала в Минске. Номера могилевские.
О стоянке на газоне или тротуаре, что типично для минских дворов, в данном случае речь не идет. Уместнее вспомнить п. 143.17 Правил дорожного движения: «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения и транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб (въезды во дворы и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и др.)».
Впрочем, можно пофантазировать. Может, правда машину прикатили на мусорную площадку с вполне конкретной целью? Обсудим эту версию в комментариях.
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