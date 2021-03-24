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«У нас есть информация о том, что устными указаниями, как бы это правильно выразиться, подвигаются государственные заказчики или государственные компании к взаимодействию в приоритетном порядке с государственными исполнителями и государственными поставщиками», - сообщил Швец.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бизнес-союз: госкомпаниям поступают распоряжения работать только с госсектором Госменеджерам поступают сверху «рекомендации, обязательные к исполнению».

Об этом сообщил во время онлайн-конференции председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Белорусской научно-промышленной ассоциацииОн отметил, что экономика страны могла бы быть как «единый пласт». Но деление на «частников» и «госов» сохраняется и усугубляется.По его слова, госменеджерам поступают сверху «рекомендации, обязательные к исполнению».