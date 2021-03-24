Против трусости и подлости. Медики объединились в «Панацею»

В Беларуси создана отраслевая организации Свободного профсоюза белорусского (СПБ) — профсоюз работников здравоохранения «Панацея».

Кто вошел в профсоюз и зачем это надо медикам, разбирались Naviny.by.



Иллюстрационное фото из архива Naviny.by

«Медикам нечего терять»

Учредители «Панацеи» — сотрудники РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, 3-й городской клинической больницы им. Клумова и других учреждений.

Как рассказала Naviny.by заместитель председателя СПБ Мария Тарадецкая, «Панацея» будет защищать права и интересы сотрудников здравоохранения, заниматься вопросами медицинской реформы, а также расширением возможностей международного сотрудничества для работников здравоохранения.

В «Панацею» объединились медики, которые не боятся увольнений, отметила Мария Тарадецкая: «Медикам нечего терять, это профессиональное сообщество измучено условиями работы, переработками и отношением руководства. Они вынуждены работать больше, чем на полторы ставки, чтобы заработать на жизнь. В период эпидемии COVID-19 условия работы для многих ухудшились».

Тарадецкая обратила внимание, что работники защищены больше там, где достаточная их часть вступила в СПБ: «У репрессий есть предел, который ограничивается солидарностью и заметным количеством людей в коллективе, готовых защищать свои трудовые права. Безусловно, дискриминация и запугивание членов Свободного профсоюза имеют место, но не более того. К сожалению, во многих коллективах возможны увольнения и репрессии, именно потому, что коллективы разобщенные, мало членов СПБ».

«Панацея» будет аккумулировать интерес медработников и транслировать его властям: «Нам также важно донести до медицинского сообщества, что профсоюз должен заниматься вопросами улучшения условий, оплаты труда и отстаиванием прав трудящихся».

«Делать вид, что ничего не происходит, невозможно»

Врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин на собственном опыте убедился в необходимости создания «Панацеи».

В декабре 2020 года он был уволен из РНПЦ травматологии и ортопедии. Помимо основной работы Айзатулин консультировал детей в трех благотворительных проектах — «Геном», «РАНО» и «Я РЕТТкая».

Руководство РНПЦ напрямую не высказывало претензий ни к качеству работы, ни к гражданской позиции Айзатулина. Закончился контракт, и с опытным и авторитетным врачом прекратили трудовые отношения без лишних слов.

«Я даже не обращался в профсоюз, когда меня уволили, — рассказал Айзатулин. — К тому времени я уже знал, что в таких случаях профсоюз не помогает. Коллеги, которые в подобных ситуациях решались идти по пути обращения в профсоюз, не получали никакой юридической или финансовой помощи. Приходилось искать адвокатов, юридическую помощь со стороны. Так что я сразу для себя решил, что обращение в официальный профсоюз бесперспективно. С другой стороны, если бы профсоюз мониторил случаи увольнения медработников, он бы сам вышел на связь, но ничего не было, полное игнорирование».

Врач считает, что сейчас в Беларуси никто не защищен в своих правах и свободах, а официальный профсоюз «существует для сбора денег» и «никакой пользы от его деятельности в части защиты прав работников нет»: «Профсоюз авторитета и уважения в глазах медицинского сообщества не имеет, поэтому нужно было создавать что-то свое более-менее адекватное, поэтому мы и пошли на создание “Панацеи”».

Глобальная цель нового профсоюза — защита прав работников сферы здравоохранения:

«К ней идут люди, которых объединило непринятие беззакония, которое творится во всех сферах в стране, включая медицину. Задумали все это инициативные и не потерявшие надежду люди, которые действительно хотят изменить что-то в сфере здравоохранения к лучшему. Мы надеемся, что со временем в организацию будет приходить больше людей, когда увидят реальную помощь и поддержку медиков с ее стороны. Думаю, перспективы у независимой профсоюзной организации серьезные. Делать вид, что ничего не происходит, невозможно. И становится больше медиков, которые не боятся об этом открыто заявлять».

«Они дрожат за свои теплые места, демонстрируя трусость и подлость»

Почему сегодня с такой легкостью то или иное медучреждение соглашается терять высококвалифицированные кадры?

По мнению Рустама Айзатулина, менеджеры системы Минздрава исходят из того, что всегда найдется, кем заполнить врачебную ставку:

«Зачем рисковать своим местом, защищая перед руководством врача, если сидеть на нем тепло и комфортно. Я вижу, что люди, которые стоят во главе ведомства, не готовы защищать врачей. Они дрожат за свои теплые места, демонстрируя трусость и подлость. Их даже не волнуют показатели, потому что статистика подстраивается под необходимые показатели».

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История врача-реаниматолога, кандидата медицинских наук Андрея Витушко хорошо демонстрирует, что система не ценит врачей.

Витушко уволили по истечении контракта с РНПЦ «Мать и дитя», где он отработал более 20 лет. Он не обращался за защитой в профсоюз, потому что из официального профсоюза вышел давно:

«Я еще лет десять назад решил уйти, потому что нет смысла там состоять. За те взносы, которые платил, я мог и сам конфеты купить. Что касается создания “Панацеи”, это можно только приветствовать. Когда люди хотят защищать свои права, это хорошо».

Витушко надеется, что защита «Панацеи» ему не понадобится, но он готов войти в организацию, чтобы ее поддержать.

Он не может судить о массовости увольнений в системе здравоохранения теперь, но ему «достаточно того, что уволили заведующего отделением анестезиологии и реанимации витебской БСМП доктора Владимир Мартова»:

«Доктор Мартов — знаковая фигура для белорусской анестезиологии и реанимации, это доктор-подвижник. Интеллектуал, хороший организатор, автор книг по профессии. Он из хрестоматийных врачей, о которых говорят “светя другим, сгораю сам”. Это человек, преданный делу и пациентам. Когда людей такого калибра увольняют, это показывает отношение системы к медикам».

Мартова уволили так же, как и Витушко — использовали срок истечения контракта. Именно Мартов в интервью TUT.by рассказал о проблеме с подачей кислорода в витебской БСМП, в результате чего умерло несколько пациентов.

История дошла до Лукашенко. «Если это очередная политика, так надо на место ставить», — заявил Лукашенко во время визита в Молодечненскую ЦРБ 12 марта. «Поставим», — пообещал глава Минздрава.

Витушко отметил, что для врачей такого высокого уровня, как Мартов, найти работу в Беларуси можно, но система должна понимать упущенную выгоду:

«Каждый врач, который работает более десяти лет и стремится чего-то достичь, — ценность. Людей лечит не техника, людей лечат люди».

При этом для каждого существует угроза «быть уволенными с работы, быть задержанными и сесть», сказал Витушко. Это касается не только государственных учреждений, но и частных медцентров. Любому частнику могут поставить условие — либо увольняешь неблагонадежного врача, либо лишаешься лицензии. «Сейчас в Беларуси не защищен никто», — подытожил Андрей Витушко.

К профсоюзу «Панацея» может присоединиться любой медработник. Подать заявку на вступление можно на сайте profbel.online .

Канал в Telegram @profbelonline , е-mail: profbel@gmail.com.