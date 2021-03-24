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Анжелика Борис арестована на 15 суток, глава МИД Польши выразил протест

24.03.2021 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис арестована на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки 2021», сообщает портал СПБ.

 

Анжелика Борис арестована на 15 суток, глава МИД Польши выразил протест
Анжелика Борис.

 

Решение суда будет обжаловано, однако, исходя из практики белорусского правосудия, оно вряд ли будет отменено и Борис выйдет на свободу 7 апреля, уже после католической Пасхи, отмечается в релизе. По мнению СПБ, «преследование Анжелики Борис за реализацию уставных задач СПБ, а именно сохранение польских традиций и культуры среди польского меньшинства» является «актом запугивания всего польского меньшинства в Беларуси».

Задержание и решение суда в отношении Анжелики Борис недопустимы и противоречат международным стандартам, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, комментируя ситуацию вокруг лидера неофициального Союза поляков в Беларуси.

На своей странице в «Твиттере» глава польской дипломатии сообщил, что поднял этот вопрос на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также на переговорах с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Борис была задержана вечером 23 марта, она успела сообщить в «Фейсбуке», что ее везут в Ленинский РОВД Гродно. Вскоре после этого МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил протест в связи с задержанием руководителя СПБ.

До 2005 года в Беларуси существовал один Союз поляков. После раскола общественного объединения в стране действует два Союза поляков — официальный, зарегистрированный Министерством юстиции Беларуси, и неофициальный, который поддерживают польские власти. Анжелика Борис возглавила неофициальный СПБ сразу после раскола (до 2010 года и с 2016-го).

 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель неофициального Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис арестована на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские...
 
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