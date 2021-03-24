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"Победившая на выборах сторона уже никуда не отступит"

24.03.2021 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет Европы признал, что режим Лукашенко приравнял к уголовным преступлениям все мирные формы выражения несогласия и полностью лишил граждан Беларуси права на мирное выражение протеста. Что это значит?



Комментарий медиаэксперта iSANS Сержа Харитонова:

"Таким образом, подтверждается ранее высказанная мною мысль о том, что правящий режим во главе с самопровозглашённым «президентом» и при поддержке Кремля намеренно продолжает разжигать искусственный гражданский конфликт в Беларуси (последней стране Восточного Партнёрства, которая ещё сохраняет полный контроль над своей территорией и не находится в состоянии войны, а значит ещё имеет шансы на быстрое вхождение в состав ЕС и НАТО). 

В ситуации усиливающихся репрессий и непреклонности национального большинства не остаётся вариантов мирного разрешения кризиса при долгосрочном (более года) сохранении власти в руках Лукашенко. Усиливая уровень насилия и беззакония каждый человек в погонах вне зависимости от степени причастности к преступлениям режима рано или поздно превратится в мишень. Станет она дырявой или нет — вопрос к самим «силовикам».

Такова логика неизбирательного насилия, которое всегда следует в ответ на полное подавление гражданских свобод в странах, которые приняли принципиальное решение отказаться от неприемлемого лидера, но были лишены такой возможности из-за насильственного захвата власти.

При этом очевидно, что победившая на выборах сторона, которая всё ещё протестует исключительно мирно и представляет большинство населения страны, уже никуда не отступит. Такова историческая логика времени, и оно на стороне приверженцев перемен.

При этом уже сформированы совершенно чёткие контуры обеих сторон гражданского конфликта. С одной стороны – армия и спецслужбы (в первую очередь – МВД, которое полностью перестало выполнять уставные функции и в полном составе превратилось в инструмент политического террора). 

С другой стороны – гражданское население, которое обладает многократным численным перевесом, финансовыми ресурсами и международной поддержкой. 

Высказанное в воскресенье обещание "президента" «мы покажем всему миру, что такое геноцид» – это его реальное видение будущего. Если хотите, единственный формат сохранения власти, который сейчас доступен ему как проигравшему на выборах кандидату. 


Именно поэтому инициатива Светланы Тихановской о начале переговоров по поводу проведения новых выборов до конца 2021 года – единственная возможность остановить превращение политического конфликта в кровавую зачистку, которую сербские друзья Лукашенко устроили на Балканах в 1990х.

Если США, ЕС, страны-участницы и независимые институты ОБСЕ и ООН не займут принципиальную позицию в которой действий будет больше, чем слов, эскалация насилия в Беларуси и регионе неизбежна. 

В первую очередь, сейчас необходимы скоординированное давление на номенклатуру в Минске и сдерживание Кремля, которые позволят начать мирные переговоры о новых выборах и политическом транзите".
 
Теги: Минск
 
 
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