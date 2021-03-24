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В Бресте дорожники ремонтируют улицу Лейтенанта Рябцева
Источник материала: Tut.by
Брестские дорожники приступили к интенсивному ремонту наиболее проблемных участков городских дорог,
24 марта на улице Лейтенанта Рябцева работает спецтехника. От улицы Белорусской до Аэродромной работает однометровая фреза, которая вырезает большие карты в наиболее разрушенных местах. На участке Р16 от улицы лейтенанта Рябцева (от светофора) до трассы М1 двухметровая дорожная фреза срезает покрытие для его полной замены.
Затем аналогичные работы будут проводиться на улице лейтенанта Рябцева (от светофора) до Каменецкого кольца.
Предварительный прогноз погоды позволяет на этой неделе выполнить все подготовительные работы, чтобы на следующей приступить к сплошному асфальтированию этих участков.
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На следующей неделе обещают заасфальтировать.
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