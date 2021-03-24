ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте дорожники ремонтируют улицу Лейтенанта Рябцева

24.03.2021 18:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Брестские дорожники приступили к интенсивному ремонту наиболее проблемных участков городских дорог, сообщил мэр города Александр Рогачук.

Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

24 марта на улице Лейтенанта Рябцева работает спецтехника. От улицы Белорусской до Аэродромной работает однометровая фреза, которая вырезает большие карты в наиболее разрушенных местах. На участке Р16 от улицы лейтенанта Рябцева (от светофора) до трассы М1 двухметровая дорожная фреза срезает покрытие для его полной замены.

Затем аналогичные работы будут проводиться на улице лейтенанта Рябцева (от светофора) до Каменецкого кольца.

Предварительный прогноз погоды позволяет на этой неделе выполнить все подготовительные работы, чтобы на следующей приступить к сплошному асфальтированию этих участков.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе обещают заасфальтировать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президенту — не более двух сроков, местным депутатам — больше полномочий. Профессор Василевич о новой Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by