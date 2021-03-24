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Зеленский одобрил стратегию по деоккупации Крыма
Источник материала: Хартия'97
Зеленский одобрил стратегию по деоккупации Крыма
Президент Украины ввел в действие решение СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии по деоккупации Крыма. Об это сообщается в указе, опубликованном на
«Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представленная стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, которая, «была нарушена Россией впоследствии пренебрежения своими международными обязательствами».
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Президент Украины ввел в действие решение СНБО.
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