Источник материала: Хартия'97

Зеленский одобрил стратегию по деоккупации Крыма 24.03.2021, 18:36

Владимир Зеленский

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины ввел в действие решение СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии по деоккупации Крыма. Об это сообщается в указе, опубликованном на сайте главы государства.

«Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представленная стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, которая, «была нарушена Россией впоследствии пренебрежения своими международными обязательствами».

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