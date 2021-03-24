Источник материала: UDF



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пустующие дома и дома за одну базовую

Продажа старых домов без документов

Так и что с ценой в одну базовую?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко подписал указ о продаже домов за одну базовую. Но есть условия Документ не распространяет правило цены в одну базовую на все дома.

Недавно глава Госкомимущества сообщил, что в Беларуси разработали проект указа президента, согласно которому пустующие дома на селе будут продавать за одну базовую величину. И вот сегодня Аподписал указ № 115 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами».Указом обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков. Документом предусмотрен алгоритм работы исполкомов по выявлению таких домов и включению их в Единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет бесплатно предоставляться заинтересованным.Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до 1 базовой величины (сейчас это 29 рублей). Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за 1 базовую величину.Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты на срок до 3 лет без индексации платежей.Снос непригодных для использования пустующих домов не выше двух этажей допускается без разработки проектной документации на снос.Документом также упрощается порядок отчуждения (например, продажи, дарения) жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года (то есть до даты вступления в силу закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»). Теперь отчуждаться такие дома могут без наличия правоудостоверяющих документов на них. Главное — чтобы сведения о жилых домах были внесены в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполкома или они были построены на участках, предоставленных в соответствии с законодательством (независимо от государственной регистрации прав на эти участки).Регистрировать договора отчуждения будут исполкомы по месту нахождения жилых домов будут бесплатно, а оформлять правоудостоверяющие документы на него и земельный участок должен будет уже покупатель.Как видим, документ не распространяет правило цены в одну базовую на все дома, а лишь дает облисполкомам возможность определять населенные пункты, где можно продавать дома по такой стоимости.По общему же правилу к цене в одну базовую можно будет прийти только в том случае, если на протяжении нескольких аукционов подряд на дом не будет покупателей. Тогда его и выставят на торги за одну базовую величину.