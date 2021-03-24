Зачем мужчинам сдавать анализ крови на ПСА? Уролог отвечает на шесть популярных вопросов

Источник материала: Tut.by

ПСА (простатический специфический антиген) — это белок, который вырабатывается в организме мужчины предстательной железой. С определенного возраста медики рекомендуют сдавать анализ на ПСА всем мужчинам ежегодно. Какие факты о ПСА правда, а какие ложь? Врач-уролог Руслан Дорошевич помогает разобраться.

Руслан ДорошевичВрач- уролог , андролог первой категории медицинского центра «Форестмед» Врач-, андролог первой категории медицинского центра «Форестмед»

Правда, что ПСА помогает выявить рак простаты?

— Анализ крови на ПСА — это в первую очередь скрининг рака простаты, но не только. Он помогает выявить или наблюдать и за другими заболеваниями простаты, например доброкачественной гиперплазией предстательной железы, простатитом.

Правда, что анализ рекомендуют сдавать всем мужчинам, которые живут половой жизнью?

— Нет, хоть некоторые лаборатории действительно и говорят, что данный тест необходим для скрининга рака простаты мужчинам младше 40 лет. На самом деле рак простаты развивается у мужчин старше 40−45 лет (до 40 лет — редкие случаи). Следовательно, выполнять анализ на ПСА мужчинам младше этого возраста нет смысла. До 40 лет мужчине достаточно ежегодного посещения врача-уролога.

Правда, что повышенный ПСА указывает на рак простаты?

— Необязательно. Повышение ПСА не говорит однозначно об онкологии (ПСА — это неспецифический онкомаркер), но он свидетельствует о том, что по разным причинам в самом органе — предстательной железе (именно клетки предстательной железы вырабатывают ПСА) — произошли определенные изменения.

ПСА может повышаться из-за ряда причин: рак простаты, простатит (воспаление простаты), доброкачественная гиперплазия предстательной железы (чем больше аденома/узлы гиперплазии, тем выше может быть ПСА), острая задержка мочи, воздействия на простату извне (массаж простаты, биопсия простаты, колоноскопия и др.).

При этом очень важно помнить: если повышен ПСА — нужно идти к урологу и разбираться в причине.

Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Drew Hays / Unsplash

Правда, что ПСА может не только повышаться, но и понижаться?

— Да. Например, ПСА может понижаться из-за прекращения воздействия неблагоприятного воздействия воспаления на простату (после лечения простатита) или из-за приема урологических лекарственных препаратов, относящихся к группе ингибиторов 5-альфа-редуктазы и т. д.

Правда, что норма ПСА может быть разной в зависимости от возраста?

— Есть две фракции ПСА — общий и свободный. Когда речь идет о количественном значении, то имеется в виду именно общий ПСА. Его норма может действительно варьироваться в зависимости от возраста. При получении анализа обращайте внимание на то, какие нормы приводит лаборатория, выполнявшая исследование, они могут отличаться в зависимости от применяемых реактивов.

Чаще говорят о норме ПСА до 4 нг/мл. Приведу условные нормы в зависимости от возраста мужчины: от 40−45 до 50−55 лет идеально, если ПСА менее 1 нг/мл. Приемлемо — от 1 до 2,5 нг/мл. Выше 2,5 (а тем более больше 4 нг/мл) — требуется консультация уролога. В возрасте старше 55 лет идеален ПСА до 2,5 нг/мл и приемлем до 4 нг/мл.

Правда, что ПСА может не увеличиваться даже при раке простаты?

— Такое возможно. В целом чем ниже ПСА, тем меньше риск наличия или развития рака простаты. Однако при низкодифференцированной форме рака (наиболее редкой и самой опасной) ПСА может не увеличиваться и оставаться в норме из-за того, что клетки опухоли не вырабатывают ПСА, так как они «не эволюционируют» до клеток предстательной железы. Но такие случаи достаточно редко встречаются, поэтому мужчинам с 40 лет важно ежегодно сдавать ПСА.