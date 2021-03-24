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Противники аккумуляторного завода под Брестом продолжат добиваться его закрытия

24.03.2021 18:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Противники аккумуляторного завода под Брестом продолжат добиваться его закрытия. Об этом заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк после встреч активистов 24 марта с председателем Брестского райисполкома Владимиром Сенчуком и председателем Брестского областного совета депутатов Юрием Наркевичем.

 

Противники аккумуляторного завода под Брестом продолжат добиваться его закрытия
Аккумуляторный завод под Брестом.

 

По словам правозащитника, в райисполкоме они поднимали вопрос о проведении местного референдума о судьбе завода, в том числе об отказе Тельминским сельисполкомом в регистрации инициативной группы по проведению такого  референдума.

Референдум планировался на территории Тельминского сельсовета, где расположено предприятие. На плебисцит предлагалось вынести вопрос: «Согласны ли вы на размещение и эксплуатацию на территории Тельминского сельского совета завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО «Аккумуляторный альянс» (бывшее ООО «АйПауэр»)?» Отказ в регистрации инициативной группы сельисполком аргументировал тем, что в его компетенцию не входит вопрос размещения и эксплуатации завода.

«Сегодня Сенчук заявил, что они не видят целесообразности проведения референдума, обосновав тем, что предприятие не нарушает никаких экологических и других нормативно-правовых требований. И завод уже введен в эксплуатацию», — дополнил Кисляк.

Правозащитник напомнил, что в январе 2019 года Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. Тогда на референдум, который противники завода хотели провести в Брестском районе, предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории района. Отказ в регистрации инициативной группы райисполком мотивировал тем, что такой вопрос не может быть вынесен на местный референдум: завод имеет значение для страны в целом, запрет деятельности этого предприятия не входит в компетенцию местных органов власти.

«В областном совете сегодня я предложил, чтобы власти сами инициировали проведение местного референдума. Наркевич не поддержал это предложение, — сказал  Кисляк. — Власти игнорируют мнение жителей региона, которые выступают против аккумуляторного завода в данном месте. Но это нас не остановит. Мы будем предпринимать другие шаги, чтобы это предприятие закрыли».

Завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

22 мая 2020 года аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» был выведен из-под контроля 1AK-Group. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде «АйПауэра». В результате ООО получило наименование «Аккумуляторный альянс».

По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца ООО «Аккумуляторный альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу (заместитель директора компании «Семь Холмов Бел», участвовал в соревнованиях по хоккею с участием команды Александра Лукашенко), 15% — Дмитрию Баскову (тренер хоккейной команды Лукашенко, председатель Федерации хоккея).

22 июня 2020 года Лукашенко во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия, пообещал провести референдум о судьбе завода. Его планировалось организовать после президентских выборов.

15 марта 2021 года пресс-служба ООО «Аккумуляторный альянс» сообщила, что на заводе завершила работу приемочная комиссия по вводу предприятия в эксплуатацию, получен полный пакет документов, подтверждающих соответствие предприятия требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 336 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

 
Теги: Брест
 
 
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Противники аккумуляторного завода под Брестом продолжат добиваться его закрытия.
 
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