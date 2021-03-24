







Ранее стало известно, что игроков вызвали в РФС после информации от букмекеров. Подозрения возникли по итогам матчей с "Краснодаром" и "Сочи".





14 марта тамбовчане уступили в Саранске "Краснодару" со счетом 0:4 в матче 22-го тура чемпионата России. 19 марта команда Сергея Первушина в гостях проиграла "Сочи" (0:5).





Во время зимней паузы в СМИ сообщалось, что "Тамбов" мог сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате перед футболистами.





"Тамбов" с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.