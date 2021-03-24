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Белорусский полузащитник "Тамбова" Дмитрий Герман подозревается в игре на ставках

24.03.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двумя футболистами "Тамбова", которых РФС заподозрил в игре на ставках, являются российский нападающий Александр Еркин и белорусский полузащитник Дмитрий Герман, информирует Metaratings.ru.



Ранее стало известно, что игроков вызвали в РФС после информации от букмекеров. Подозрения возникли по итогам матчей с "Краснодаром" и "Сочи".

14 марта тамбовчане уступили в Саранске "Краснодару" со счетом 0:4 в матче 22-го тура чемпионата России. 19 марта команда Сергея Первушина в гостях проиграла "Сочи" (0:5).

Во время зимней паузы в СМИ сообщалось, что "Тамбов" мог сняться с чемпионата из-за долгов по зарплате перед футболистами.

"Тамбов" с 13 очками занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.
 
 
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Двумя футболистами "Тамбова", которых РФС заподозрил в игре на ставках, являются российский нападающий Александр Еркин и белорусский полузащитник Дмитрий Герман,...
 
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