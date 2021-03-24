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Смотрите: Напротив Дома Правительства вывесили огромный БЧБ-флаг
Источник материала: Партизан
Напротив Дома Правительства вывесили огромный БЧБ-флаг. Это произошло в главном корпусе БГУ, где расположен факультет прикладной математики и информатики.
В телеграм-канале «Мотолько, помоги» сообщают:
ФПМИ БГУ. В одной из аудиторий вывесили БЧБ флаг. Вызвали ОМОН. ОМОН в коридоре,
БГУ, главный корпус, на 6-ом этаже в большой аудитории лежит огромный БЧБ флаг, рядом охранник и милиция.
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Напротив Дома Правительства вывесили огромный БЧБ-флаг. Это произошло в главном корпусе БГУ, где расположен факультет прикладной математики и информатики.
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