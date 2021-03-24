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Смотрите: Напротив Дома Правительства вывесили огромный БЧБ-флаг

24.03.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напротив Дома Правительства вывесили огромный БЧБ-флаг. Это произошло в главном корпусе БГУ, где расположен факультет прикладной математики и информатики.



В телеграм-канале «Мотолько, помоги» сообщают:

 ФПМИ БГУ. В одной из аудиторий вывесили БЧБ флаг. Вызвали ОМОН. ОМОН в коридоре, пишет the-village.me. Студентов из соседних аудиторий закрыли и не выпускают.


 БГУ, главный корпус, на 6-ом этаже в большой аудитории лежит огромный БЧБ флаг, рядом охранник и милиция.
 
 
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Напротив Дома Правительства вывесили огромный БЧБ-флаг. Это произошло в главном корпусе БГУ, где расположен факультет прикладной математики и информатики.
 
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