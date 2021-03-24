В суде над Виктором Бабарико снова объявили перерыв





Громкий процесс проходит в здании суда Московского района / Еврорадио​





передает Еврорадио. Сам же суд начался 17 февраля 2021-го. Предыдущий перерыв был объявлен 23 февраля из-за заболевания одного из членов состава суда. Процесс возобновился 22 марта,Еврорадио. Сам же суд начался 17 февраля 2021-го.





Экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в "отмывании" денег, полученных преступным путем в особо крупном размере. Он своей вины не признает. Бабарико признан политзаключенным. Он находится за решеткой с июня 2020 года.