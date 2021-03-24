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В суде над Виктором Бабарико снова объявили перерыв

24.03.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде над Виктором Бабарико и топ-менеджерами "Белгазпромбанка" снова объявили перерыв. Как сообщает тг-канал @viktarbabarykaofficial, он возобновится в понедельник, 29 марта. Причина перерыва не сообщается. 24 марта в суде допрашивали обвиняемого Дмитрия Кузьмича.


Громкий процесс проходит в здании суда Московского района / Еврорадио​

Предыдущий перерыв был объявлен 23 февраля из-за заболевания одного из членов состава суда. Процесс возобновился 22 марта, передает Еврорадио. Сам же суд начался 17 февраля 2021-го.

Экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в "отмывании" денег, полученных преступным путем в особо крупном размере. Он своей вины не признает. Бабарико признан политзаключенным. Он находится за решеткой с июня 2020 года.
 
 
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В суде над Виктором Бабарико и топ-менеджерами "Белгазпромбанка" снова объявили перерыв. Как сообщает тг-канал @viktarbabarykaofficial, он возобновится в понедельник, 29 марта....
 
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