Дивиденды государства от универмага в центре Солигорска не составят и $100









Ранее размер дивидендов был существенно больше. Например, пишет Office Life, по итогам 2019 года — 1 040 рублей. При этом в 2020 году чистой прибыли у компании не было, а только убыток в 140 тыс.





Согласно реестру, у общества есть три столовых, один кафетерий и одна закусочная. Также ОАО управляет одноименным универмагом в центре Солигорска, магазинами «СпортСити» (спорттовары) и «РосТок» (хозтовары).