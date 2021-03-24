Избивали, угрожали, подкинули гранату и патроны. Обвиняемый по трем уголовным статьям дал показания в суде





Кирилл Казей. Фото из семейного архива





По мнению следствия, Казей и Сергей намеревались проколоть шины авто мужчины, напавшего накануне на человека с бело-красно-белым флагом.





Что произошло ночью 28 октября?





27 октября 2020 года в соцсетях появилось видео, как водитель BMW бьет мужчину прямо на дороге. До этого мужчина махал бело-красно-белым флагом, и такую реакцию водителя многие связали с его политической позицией (позже нападавший пояснит, что инцидент не связан с политикой).





Видео драки разошлось в соцсетях и телеграм-каналах, там же появился адрес и номер телефона водителя – Дмитрия Давыдюка. И, по версии следствия, в одном из чатов трое жителей Минска решили проучить мужчину: проколоть шины его авто. Ночью 28 октября они выдвинулись к нему во двор, но на подходе двое (Казей и Сергей) были задержаны бойцами ОМОН, еще один участник успел скрыться и сейчас находится в розыске. При личном обыске у Казея был изъят пневматический пистолет без пуль и баллона, у Сергея — самодельный нож, который экспертиза признала холодным оружием. А на следующий день при осмотре автомобиля Казея были обнаружены флаги, листовки, фейерверки, лазерные указки, ручная граната и 58 патронов. Осмотр машины был показан в сюжете на госТВ.





Сначала мужчин осудили на арест по административным статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неповиновение сотрудникам милиции), при этом в протоколах было указано, что состава преступления в действиях мужчин нет. Но после окончания ареста их оставили под стражей, а затем предъявили обвинение по трем уголовным статьям. Пятый месяц Казей и Сергей находятся в СИЗО.





Оба обвиняемых полностью не признают своей вины. На первом заседании состоялся допрос водителя BMW Давыдюка, признанного по делу потерпевшим. Так, он сказал, что Казея и Сергея он видит впервые, а информации о том, что именно обвиняемые отправляли ему сообщения с угрозами, в суде не прозвучало. О том, что кто-то приходил к нему во двор с намерением проколоть машину, он узнал из сюжета по госТВ.





Затем были допрошены сотрудники ОМОН, участвовавшие в задержании. С целью обеспечения безопасности свидетелей, судебной заседание на время их допроса сделали закрытым.





12 марта в суде Заводского района начался процесс в отношении двух минчан, которые, по версии следствия, хотели отомстить водителю BMW, напавшего на человека с бело-красно-белым флагом.



"Отвезем в лес и заставим могилу себе капать". Обвиняемый Кирилл Казей рассказал про задержание, угрозы и нестыковки в деле





22 марта в суде прошел допрос обвиняемых Юрия Сергея и Кирилла Казея. Сергей отказался от дачи показания. Кирилл Казей, в свою очередь, еще раз подчеркнул, что не признает себя виновном в полном объеме и сказал, что в тот вечер не совершал никаких противоправных действий.





Он подробно рассказал про свое задержание. В тот вечер он, Юрий Сергей и мужчина, с которым познакомились за пару часов до задержания, действительно приехали к дому, в котором проживает водитель Давыдюк, предполагая, что там будет проходить какая-нибудь акция, и хотели посмотреть, как будут развиваться события. До этого они поехали на ул. Киселева, где Казею нужно было решить рабочие вопросы. Когда приехали во двор, где находился дом потерпевшего, было уже поздно, никаких акций там не проходило. И когда они уже планировали уезжать, третий мужчина сказал, что увидел нескольких человек, идущих за ними, и бросился бежать. Казей и Сергей также побежали, но те их догнали. Это оказались сотрудники ОМОНа в гражданском. Третьему мужчине удалось скрыться.





«Меня ударили два раза по лицу, повалили на землю, одели стяжки на руки и затем избивали дубинкой в несколько заходов. В какой-то момент один из сотрудников принес откуда-то пистолет, и снова начали избивать. Когда били, один из сотрудников комментировал: «Бей по почкам, чтоб они стали кровью с**ть». Затем максимально сильно затянули стяжки на руках со словами: «Вот так еще полежите, вообще без рук останетесь». Я уверен, что это все было заснято на нагрудные видеорегистраторы, однако в материалы дела это не попало. По дороге в РУВД сотрудники угрожали, что будут стрелять по ногам из того якобы найденного пистолета. Уже в Заводском РУВД я заявил сотруднику, что не буду подписывать никаких бумаг, где фигурирует этот пистолет, на что сотрудник ответил, что этого и не нужно делать», - рассказал во время допроса Кирилл Казей.





На следующий день Казея повезли в суд, чтобы судить по статьям 23.34 и 23.4 КоАП. На суде он потребовал адвоката, тогда его увезли обратно в РУВД, где ему угрожали и заставляли признаться в совершении преступления или участия в экстремистских группировках.





«Мне угрожали тем, что якобы меня «мягко приняли», что отвезут в лес и заставят могилу себе капать. Один из сотрудников говорил, что прошел Афган и знает, как причинить (очень сильную) боль. Говорили, что будет обыск у меня дома, в авто, на фирме, где я работал, и что во время обыска могут найти все что угодно. Пугали тем, что могут надолго посадить меня. А если дам те показания, что им надо, то отделаюсь штрафом или сутками. Но я ведь не преступник, дать мне им абсолютно нечего. Напоследок мне сказали, что я об этом пожалею».





Казей отметил, что примерно через два часа после этой «беседы» состоялось вскрытие и осмотр его машины, где и нашли гранату с патронами. На суде он сказал, что настаивает на том, чтоб к материалам дела было приложено полное видео его задержания, а также пояснения сотрудников ОМОН о том, где был найден пистолет.





О том, что в его машине были найдены патроны и граната, он узнал 30 октября, находясь в ИВС на Окрестина. Он отрицает, что они принадлежат ему, и не знает, кто и когда их туда положил, но очевидно, что их ему подкинули. Казей уверен, что машину вскрывали до официального осмотра, так как часть вещей, оставленных в машине, затем лежала на других местах. При этом он не отрицает, что другие вещи в машине принадлежат ему: например, фейерверки были куплены на день рождения отца и дочери, а лазерные указки – для детей, чтобы они могли играть с котами.





Согласно материалам дела, на гранате, найденной в бардачке, есть генетический материал Казея. Он считает, что материал мог появиться там от соприкосновения гранаты с другими предметами, на которых наверняка после двух лет использования авто он был.





Казей подчеркнул, что при задержании у него не было пистолета, видео подтверждает, что у него изымались только деньги. По его словам, у него в кошельке в момент задержания было около 1000 долларов, предназначенных для покупки ноутбука. Еще 300 лежало в кармане. Однако в протоколе обыска написали, что в кошельке было найдено 500 долларов. В связи с этим Казей подал заявление в РУВД по поводу кражи денег из авто и попросил приложить материалы проверки к его уголовному делу. Ответа он не получил.





Обвиняемый сообщил, что протокол осмотра заполнен разными подчерками. Казей ходатайствовал о проведении дактилоскопической экспертизы найденного пистолета, чтоб доказать, что не имеет к нему отношения, но ему было отказано.





На суде он пояснил, что после задержания назвал другое место жительства, а также сказал, что приехал на такси, из-за боязни за семью и машину.





На суде также был допрошен свидетель Граневич – коллега Кирилла Казея, который присутствовал на вскрытии и осмотре BMW Казея, а затем отгонял его на территорию Заводского РУВД. По его словам, к автомобилю его «особо не допускали». Открывал авто следователь, ключ был у него. Также он отметил, что на осмотр машины не допустили адвоката Казея, зато присутствовали журналисты госТВ.





24 марта в суде продолжается рассмотрение дела.