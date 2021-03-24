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Политзаключенный Дмитрий Кубарев осужден на 7 лет колонии усиленного режима

24.03.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенный Дмитрий Кубарев осужден на 7 лет колонии усиленного режима (этот срок и запросила помощница прокурора Алина Касьянчик). Такое решение 24 марта вынес суд Фрунзенского района Минска (судья — Дмитрий Лукашевич).



Дмитрий Кубарев в суде / spring96.org​

Дизайнера обвинили в "организации массовых беспорядков", сообщает лишенный аккредитации spring96.org.

В чем виноват Кубарев? Следствие утверждает, что после президентских выборов августа 2020-го он призывал людей в интернете и оффлайн к активному участию в "массовых беспорядках", сам их организовывал и участвовал. Более того, он "намеревался изготовить "коктейль Молотова".

Дмитрий Кубарев находится за решеткой с 11 августа 2020-го. На суде он не признал свою вину и заявил о пытках после задержания.

"Для меня честь стоять в одном ряду с такими людьми, как Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, Юрий Власов, Антон Беленский, Цепкало... — говорил политзаключенный в последнем слове. — Я не совершал тех преступлений, в которых меня обвиняют".
 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключенный Дмитрий Кубарев осужден на 7 лет колонии усиленного режима (этот срок и запросила помощница прокурора Алина Касьянчик). Такое решение 24 марта...
 
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