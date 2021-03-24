Лукашенко подписал указ о продаже домов за 29 рублей. Но есть условия

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня подписал указ № 115, которым упростил отчуждение и покупку старых домов, сообщает его пресс-служба. Что меняется и при каких условиях дома будут продавать за одну базовую — в материале.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Недавно глава Госкомимущества сообщил , что в Беларуси разработали проект указа президента, согласно которому пустующие дома на селе будут продавать за одну базовую величину. И вот сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 115 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами».

Пустующие дома и дома за одну базовую

Указом обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков. Документом предусмотрен алгоритм работы исполкомов по выявлению таких домов и включению их в Единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет бесплатно предоставляться заинтересованным.

Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до 1 базовой величины (сейчас это 29 рублей). Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за 1 базовую величину.

Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты на срок до 3 лет без индексации платежей.

Снос непригодных для использования пустующих домов не выше двух этажей допускается без разработки проектной документации на снос.

Продажа старых домов без документов

Документом также упрощается порядок отчуждения (например, продажи, дарения) жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года (то есть до даты вступления в силу закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»). Теперь отчуждаться такие дома могут без наличия правоудостоверяющих документов на них. Главное — чтобы сведения о жилых домах были внесены в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполкома или они были построены на участках, предоставленных в соответствии с законодательством (независимо от государственной регистрации прав на эти участки).

Регистрировать договоры отчуждения будут исполкомы по месту нахождения жилых домов бесплатно, а оформлять правоудостоверяющие документы на него и земельный участок должен будет уже покупатель.

Так, и что с ценой в одну базовую?

Как видим, документ не распространяет правило цены в одну базовую на все дома, а лишь дает облисполкомам возможность определять населенные пункты, где можно продавать дома по такой стоимости.

По общему же правилу к цене в одну базовую можно будет прийти только в том случае, если на протяжении нескольких аукционов подряд на дом не будет покупателей. Тогда его и выставят на торги за одну базовую величину.

А какие сейчас проблемы?

Два года назад уже был принят указ президента, который должен был облегчить процесс покупки ветхих домов на селе. Но процесс вовлечения домов в оборот занимает много времени .

Так, сначала местному органу власти надо признать дом ветхим или пустующим. Потом должен пройти год. Если собственник за это время не предпримет никаких мер (по восстановлению, реконструкции), то далее готовятся документы в суд.

Только после решения суда о переходе объекта в коммунальную собственность его готовят к продаже: оформляют все документы, определяют рыночную стоимость. Только после этой обязательной процедуры информация о продаже появится на сайте исполкома и в районной газете. Потом организуют аукцион и продают дом.

Но даже эта длинная процедура часто затягивается еще на большее время, потому что не у всех сельсоветов есть деньги на проведение административных процедур по ветхим домам.

Летом 2020 года Александр Лукашенко поручил упростить продажу пустующей земли в деревнях и возле них: «По дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни».