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На площади Независимости вывесили огромный бело-красно-белый флаг
24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Из окон главного корпуса БГУ.
Как пишут в телеграм-каналах, в здание университета вошла милиция, студентов из соседних аудиторий закрыли и не выпускают.
Добавим, что 24 марта стала известно о переводе части вузов на дистанционное обучение на период 25-27 марта. Эта мера введена в том числе в БГУ.
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Из окон главного корпуса БГУ.
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