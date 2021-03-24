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На площади Независимости вывесили огромный бело-красно-белый флаг

24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Из окон главного корпуса БГУ.

На площади Независимости вывесили огромный бело-красно-белый флаг

Как пишут в телеграм-каналах, в здание университета вошла милиция, студентов из соседних аудиторий закрыли и не выпускают.

Добавим, что 24 марта стала известно о переводе части вузов на дистанционное обучение на период 25-27 марта. Эта мера введена в том числе в БГУ.

 
 
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