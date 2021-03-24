Соседи академии МВД: «Раньше как-то отбились, а теперь, говорят, проект утвердили, и кто нас спрашивать будет?»

Источник материала: Салiдарнасць

В центре Минска планируют построить новый корпус и общежитие милицейского ВУЗа. И это не первая попытка.

В редакционную почту пришло сообщение от минчан: «Прошу помочь обратить внимание прессы и общественности на нашу проблему. Академия МВД собирается снова строить общежитие и учебный корпус со столовой во дворе Независимости 43 – Красная 16 – гимназия 23».

Вопрос о «территориальной экспансии» учебного заведения МВД, чьи основные учебные корпуса находятся по адресу проспект Машерова, 6, поднимался еще десять лет назад, в 2011 году. Тогда, вспоминают авторы письма, жителям квартала удалось отбиться от проекта – «ведь иначе бы вырубили более 200 взрослых деревьев (посажены в 1951-м) и оставили бы нас в центре города без единственной зеленой зоны, очищающей воздух».

Тогда общественное обсуждение проходило в гимназии №23, и в противостоянии «за» и «против» проекта предсказуемо победили не районные активисты, а несколько тысяч курсантов самой Академии МВД.

Как вспоминает сегодня в беседе с корреспондентом «Салiдарнасцi» известный белорусский фотограф Елена Адамчик, которая также живет в этом районе, тогда отстоять свои дворы помогло только вмешательство одного из влиятельных соседей: «Он написал «куда нужно», деталей того обращения я не знаю».

Теперь же, уверяют местные жители, хоть они неоднократно просили сохранить старые деревья и благоустроить зону отдыха для людей, власти все игнорируют:

– Есть мнение, что Академия МВД держит эти территории для себя, так как за 30 лет в наших дворах ни разу не производили облагораживание (например, отселили и снесли детский сад).





…В том, насколько ветхими и неухоженными выглядят хозпостройки в «спорных» дворах, мы убедились лично. А вместе с тем удивились, обнаружив во дворах кипучую ремонтную активность – между гимназией и домом по проспекту Независимости-43 вовсю идет реконструкция тепловых сетей.





Рабочие, сославшись на занятость, общаться отказываются, а вот выходящая из соседнего дома пожилая женщина («напишите, Мария Андреевна») подхватывает разговор:

– Знаете, я бы и порадовалась, что наконец ремонтируют и меняют старые трубы, но ведь это точно не для людей. Если б не милицейская академия под боком, никто бы не пошевелился.

– А вы слышали о том, что по плану развития тут построят новый корпус и общежитие этого ВУЗа?

– Слышала, конечно. Они же давно хотели впихнуть сюда девятиэтажку и оставить нам одни заборы с колючей проволокой вместо зелени. Раньше как-то отбились, а теперь, говорят, уже проект везде утвердили, и кто нас спрашивать будет, – расстроено машет рукой женщина.





Так корпус и общежитие МВД выглядят в проекте. Скриншоты sov.minsk.gov.by

Всего, судя по плану, размещенному на сайте администрации Советского района столицы, здесь появятся две новостройки: 5-утажный учебный корпус на 1200 учащихся со столовой на 460 посадочных мест и производственной зоной для приготовления пищи на первом этаже, а уж потом 6-этажное общежитие блочного типа на 225 человек.





В проектной документации указано: «Принятые решения позволяют рационально использовать существующую площадь и максимально сохранить существующие здоровые зеленые насаждения. На стадии строительства объекта предусмотреть компенсационные меры по восстановлению растительности (газонов)».

Местные жители, впрочем, к обещаниям на бумаге относятся скептически.





Академия за «колючкой»

Если земельный участок для одного здания – территория возле дома по улице Красная, 14а, и без того принадлежит Академии МВД и «свободен от построек и готов для проведения строительных работ», то второй «в настоящее время имеет обременение в виде ветхих хозяйственных построек и гаражей».









В прошлый раз речь шла о 9-этажном здании с общежитием и учебными аудиториями, а также о корпусе со столовой и спортзалом, и отдельном здании под международный учебный центр, гостиницу и даже бассейн.

Как рассказал «Салiдарнасцi» на условиях анонимности один из жильцов окрестных домов, «жильцам в обмен на согласие на строительство обещали новые детские площадки, закрытые от посторонних дворы и льготы в этот самый бассейн – в общем, горы златые. А на деле – вы же видите, как все дворики забиты машинами – получилось бы, что жильцы лишатся пусть неблагоустроенной, но парковки, и чуть ли ни последнего скверика в квартале».

Сроки проведения общественного обсуждения по проекту – с 22 марта по 15 апреля, сообщили нам в райисполкоме Советского района столицы, а архитектурно-планировочную концепцию новостроек, разработанную ООО «Студия Соколовских», презентуют 6 апреля (пр.Машерова 6а, 1 лекционный зал).

До конца обсуждения можно отправлять свои замечания и предложения в районную администрацию, а окончательное решение должен принять архитектурно-градостроительный Совет при главном архитекторе Минска.

Внимание, вопрос. С учетом событий последнего года, нужно ли гадать на кофейной гуще, каким оно будет?