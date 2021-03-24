Третья волна: на станциях техосмотра опять нескончаемые очереди

Источник материала: Sputnik Беларусь

На белорусских станциях диагностики очередной ажиотаж после того, как ГАИ объявило о запуске системы фиксации, которая формирует нарушения за непройденный техосмотр. Инспекторы поясняют: механизм уже работает, поэтому не стоит затягивать с прохождением ТО.

Sputnik узнал, как работает новый механизм ГАИ и за сколько, с учетом нынешних немаленьких очередей, можно обследовать свой транспорт.

Водители, запасайтесь терпением!

Житель Минска Геннадий приехал проходить техосмотр на одну из столичных станций диагностики сегодня около 6 утра. Линия начала работу с 8.00, но надо же было занять очередь, говорит водитель.

"Передо мной стояли две машины, а к 8 утра подтянулись еще с десяток. Можно сказать, повезло. Один мой знакомый стоял в очереди 8 часов и не прошел техосмотр. Плюнул на все и решил записаться онлайн", - рассказывает Геннадий.

Он предупреждает: раз уж приехал проходить ТО, нужно запастись терпением, ведь процедура это небыстрая. В среднем прохождение техосмотра занимает от 20 до 25 минут.

"Мой Ford Mondeo 2008 года проверяли больше получаса. А ведь еще документы все оформить, оплатить нужно", - поясняет он.

© Sputnik Дмитрий Марков Пройти техосмотр можно за 20-30 минут, однако перед этим нужно отстоять в очереди

Онлайн-запись: ближайшая дата – 7 апреля

Записаться на техосмотр можно по телефону и через сайт "Белтехосмотра". Однако, по состоянию на 24 марта, ближайшая доступная дата среди столичных станций – 7 апреля. Не можем не поделиться бесплатным лайфхаком: в пристоличных населенных пунктах, где есть станции техосмотра (Заславль, Боровая, Касынь) почти нет очередей, а мест-онлайн предостаточно.

Заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский рассказывает Sputnik, что ситуация на станциях техосмотра сейчас стабильная.

"Да, есть ажиотаж, но, наверное, не такой сильный, как во время первой или второй волны. За вчерашний день (23 марта) было выдано более 11 тысяч разрешений. В самые пиковые дни в январе мы выдавали по 14-15 тысяч", - констатирует он.

Всего за январь-февраль было выдано 355 897 разрешений. Еще около 150 тысяч ожидают по итогам марта. Для сравнения: за первое полугодие 2020-го техосмотр прошли 361 205 единиц транспорта.

"Если ежегодно количество тех, кто получает разрешения, уменьшалось до 10% в год, то в 2020-м этот показатель упал почти на 37%. За почти три месяца работы в этом году видим, что люди хотят пройти техосмотр. На то, конечно, есть причины", - отмечает Пиульский.

Он подчеркивает, что разрешения, которые выдают сотрудники диагностических станций, вносятся в базу данных "Белтехосмотра" в считанные минуты.

Что изменилось в процедуре прохождения техосмотра?

Уже год на станциях ТО не нужно показывать медсправку, хотя многие автовладельцы, отмечают в "Белтехосмотре", по привычке предъявляют ее на линии. Упразднен и талон к водительскому удостоверению. На линию нужно предоставить чистое транспортное средство, укомплектованное аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки, водительское удостоверение, техпаспорт и страховку.

© Sputnik Дмитрий Марков Медсправка и талон к водительскому удостоверению во время прохождения ТО не потребуются

Прохождение техосмотра в общей сложности стоит 38 рублей 70 копеек (услуги диагностиков – 30 рублей, отметка о прохождении – 8,70 рублей).

ГАИ: механизм "писем счастья" уже работает

Многие автовладельцы по-прежнему задаются вопросом: как камеры выявляют тех, у кого нет техосмотра, и на каких участках, собственно, ведется "съемка" нарушителей? Объясняем.

"Камеры распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных "Белтехосмотра" на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Если его нет, владелец в первый раз освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения", - поясняет старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

И замечает: в следующий раз собственник будет привлечен к ответственности, штраф – 0,5 базовой величины. Нарушение могут зафиксировать сколько угодно раз за сутки – накажут, подчеркивает Банадык, лишь один раз.

По ее словам, камеры могут считывать поток на любом участке дороги. Участки, где ведется съемка, обозначены специальными знаками фотофиксации, никаких дополнительных табличек с намеком на съемку авто с отсутствием техосмотра, нет.

Центр фиксации нарушений: наши камеры не участвуют

Фиксацией нарушений в автоматическом режиме на дорогах страны занимается СЗАО "Безопасные дороги Беларуси". Но…

"Наша система занимается фиксацией скоростного режима, техосмотр – не наша компетенция. ГАИ занимается этим вопросом самостоятельно, у них есть база регистрации транспортных средств и техосмотра. И нашего участия здесь нет", - рассказали Sputnik в организации.

Там отметили, что технически камеры СЗАО, как и ГАИ, могут фиксировать регистрационные знаки транспортных средств и составлять постановления.

"Не могу сказать, будем ли мы в этом участвовать. Если такая необходимость будет, обсудим этот момент с Госавтоинспекцией", - резюмировали в компании.

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