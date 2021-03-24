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Появилась информация о взломе сайта Petitions.by

24.03.2021 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сайт Petitions.by был взломан, вследствие чего личная информация о 600 тысячах пользователей оказалась в открытом доступе. Об этом сообщает «Наша Ніва», ссылаясь на заявление администрации сайта. 

«Из-за непредвиденной ситуации в работе нашей команды было обнародовано более 600 000 аккаунтов. Мы приносим свои извинения. Будьте бдительны, эти данные могут быть использованы мошенниками. Чтобы не стать жертвой мошенничества, просим вас не переходить по неизвестным ссылкам, не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных номеров», — говорится в рассылке сайта.

Отметим, что на самом сайте пока информации о взломе нет.

 
 
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Сайт Petitions.by был взломан, вследствие чего личная информация о 600 тысячах пользователей оказалась в открытом доступе. Об этом сообщает «Наша Ніва», ссылаясь на...
 
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