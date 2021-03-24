ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Toyota Camry для рынка ТС получит два новых мотора

24.03.2021 19:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Toyota сертифицировала доработанную Toyota Camry в спецификации для рынка ТС. На седан уже выдано новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), пишет Drom

Из Одобрения следует, что с обновлением у Camry, выпускаемой под Питером, изменится гамма доступных двигателей: модель получит два новых 4-цилиндровых мотора — 2-литровый M20A-FKS и 2,5-литровый A25A-FKS. В гамме они вытеснят нынешние 6AR-FSE и 2AR-FE аналогичных объемов.

Новый 2-литровый мотор имеет мощность, как у старого, — 150 л. с., но крутящий момент повышен: вместо 192 Н·м — 206 Н·м. У 2,5-литрового агрегата модернизированной Camry отдача составляет 200 л. с., а крутящий момент — 243 Н·м, что на 19 л. с. и 12 Н·м больше, чем у старого 2,5-литрового. Уйдут в историю и 6-ступенчатые гидромеханические «автоматы» U760E/U761E. 2-литровый мотор у модернизированного седана сочетается с вариатором Toyota K120, а 2,5-литровый — с 8-ступенчатой гидромеханической АКП Toyota UB80E.

Топовый силовой агрегат останется прежним: это связка 3,5-литрового V6 (249 л. с., 356 Н·м) и 8-ступенчатого «автомата» Toyota UA80E.

Toyota Prius II (XW20) Рестайлинг, 2008 г.в., 500 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
9154 р.
3500$ / 2938€
Toyota RAV4 II, 2001 г.в., 211 000 км
синий, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
15 693 р.
6000$ / 5037€
Toyota C-HR I, 2017 г.в., 28 000 км
серый, внедорожник, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
54 926 р.
21 000$ / 17 629€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Toyota сертифицировала доработанную Toyota Camry в спецификации для рынка ТС. На седан уже выдано новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В суде над Виктором Бабарико снова объявили перерыв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by