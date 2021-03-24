Toyota Camry для рынка ТС получит два новых мотора

Источник материала: Onliner

Компания Toyota сертифицировала доработанную Toyota Camry в спецификации для рынка ТС. На седан уже выдано новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), пишет Drom .

Из Одобрения следует, что с обновлением у Camry, выпускаемой под Питером, изменится гамма доступных двигателей: модель получит два новых 4-цилиндровых мотора — 2-литровый M20A-FKS и 2,5-литровый A25A-FKS. В гамме они вытеснят нынешние 6AR-FSE и 2AR-FE аналогичных объемов.

Новый 2-литровый мотор имеет мощность, как у старого, — 150 л. с., но крутящий момент повышен: вместо 192 Н·м — 206 Н·м. У 2,5-литрового агрегата модернизированной Camry отдача составляет 200 л. с., а крутящий момент — 243 Н·м, что на 19 л. с. и 12 Н·м больше, чем у старого 2,5-литрового. Уйдут в историю и 6-ступенчатые гидромеханические «автоматы» U760E/U761E. 2-литровый мотор у модернизированного седана сочетается с вариатором Toyota K120, а 2,5-литровый — с 8-ступенчатой гидромеханической АКП Toyota UB80E.

Топовый силовой агрегат останется прежним: это связка 3,5-литрового V6 (249 л. с., 356 Н·м) и 8-ступенчатого «автомата» Toyota UA80E.