Занимающийся расследованиями журналист Денис Ивашин признан политзаключенным

Гродненский журналист Денис Ивашин, занимающийся расследованиями, признан политзаключенным, говорится в принятом 24 марта совместном заявлении белорусских правозащитных организаций.



Денис Ивашин. Фото: Новы час.

По информации БелаПАН , в Беларуси Ивашин сотрудничает с редакцией газеты «Новы час». Последний его материал для этого издания рассказывал о том, как бывшие сотрудники украинского спецподразделения «Беркут» успешно устроились на службу в белорусскую милицию. Также он является журналистом и редактором белорусской службы международного сайта InformNapalm.

Журналист был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовиками были проведены обыски в квартире журналиста, дома у матери Ивашина, а 15 марта состоялся обыск у его 95-летней бабушки.

В отношении Ивашина была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

19 марта журналисту предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса, якобы, за воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне.

Представители белорусского правозащитного сообщества отмечают, что деятельность Дениса Ивашина в рамках журналистских расследований при подготовке серии публикаций о прохождении службы бывших сотрудников спецподразделения украинской милиции «Беркут» в составе отрядов милиции особого назначения Беларуси (ОМОН) преследовала легитимную цель доведения до сведения общества информации, представляющей социальную значимость.

Информация для проведения журналистского расследования бралась из открытых источников.

Как отмечают правозащитники со ссылкой на замечания Комитета ООН по правам человека, государствам-участникам необходимо очень тщательно подходить к обеспечению строгого соблюдения требований пункта 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах в процессе разработки и применения законов, касающихся национальной безопасности, служебной тайны, борьбы с подрывной деятельностью или иных сфер.

«Например, нарушение пункта 3 представляет собой ссылки на такие законы, с тем чтобы удержать или скрыть от широкой общественности информацию, которая представляет законный общественный интерес и не угрожает национальной безопасности, а также чтобы преследовать журналистов, исследователей или других лиц за распространение такой информации», — подчеркивается в заявлении.

Таким образом, по мнению правозащитников, эти действия являются ненасильственной реализацией свободы поиска и распространения информации, попадают под защиту ст. 19 МПГПП и их нельзя квалифицировать как «воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности».

В этом контексте правозащитники считают содержание под стражей Дениса Ивашина политически мотивированным, а его самого политзаключенным.

Документ подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов; РОО «Правовая инициатива»; Центр правовой трансформации Lawtrend; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет».

Таким образом, количество политзаключенных в стране выросло до 299.