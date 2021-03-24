Ожидает ли Беларусь очередная волна уличных протестов и зачем оппозиция пытается «душить» экономику страны?

Источник материала: ОНТ

На неделе произошло некоторое оживление в стане противников действующей власти. Информационная активность накануне 25 марта снова сводится к адресованным Западу просьбам наказать белорусские заводы санкциями, и чем больнее, тем лучше. Ну и уже ставшая привычной открытая вражда внутри так называемых лидеров протестов.

Обсудим это в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ с директором информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрием Воскресенским и председателем правления Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым.





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