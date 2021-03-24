78-летие трагедии в Хатыни: почему в XXI веке борьба с нацизмом вновь стала актуальна?

Источник материала: ОНТ

78 лет назад каратели уничтожили деревню Хатынь вместе с жителями. Такая же участь постигла еще 618 населенных пунктов. 188 из них больше не возродились. А всего оккупанты сожгли и разрушили на нашей земле более девяти тысяч сёл и деревень. Находясь в Хатыни, невольно задаешь себе вопрос – почему сейчас на нашей земле, потерявшей каждого третьего, в принципе возможны какие-то разговоры о пересмотре оценок тех или иных событий, связанных с войной, фашизмом, коллаборантами? Ведь, казалось бы, вакцина от исторической глухоты поступает каждому белорусу в кровь в момент рождения.

Ответ на этот вопрос дали гости студии программы «ОбъективНо» на ОНТ: заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич, политолог Вадим Боровик, директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, а также политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин.





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