ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

78-летие трагедии в Хатыни: почему в XXI веке борьба с нацизмом вновь стала актуальна?

24.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

78-летие трагедии в Хатыни: почему в XXI веке борьба с нацизмом вновь стала актуальна?

78 лет назад каратели уничтожили деревню Хатынь вместе с жителями. Такая же участь постигла еще 618 населенных пунктов. 188 из них больше не возродились. А всего оккупанты сожгли и разрушили на нашей земле более девяти тысяч сёл и деревень. Находясь в Хатыни, невольно задаешь себе вопрос – почему сейчас на нашей земле, потерявшей каждого третьего, в принципе возможны какие-то разговоры о пересмотре оценок тех или иных событий, связанных с войной, фашизмом, коллаборантами? Ведь, казалось бы, вакцина от исторической глухоты поступает каждому белорусу в кровь в момент рождения.

Ответ на этот вопрос дали гости студии программы «ОбъективНо» на ОНТ: заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич, политолог Вадим Боровик, директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, а также политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
78 лет назад каратели уничтожили деревню Хатынь вместе с жителями. Такая же участь постигла еще 618 населенных пунктов. 188 из них больше не возродились. А всего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Занимающийся расследованиями журналист Денис Ивашин признан политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by