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«Невидимые экипажи» ГАИ начнут фиксировать отсутствие техосмотра

24.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Невидимые экипажи» ГАИ начнут фиксировать отсутствие техосмотра

Помимо стационарных и мобильных камер, используемых для отслеживания нарушителей скоростного режима, фиксировать непрошедших технический осмотр транспортного средства водителей начнут и так называемые «невидимые экипажи» ГАИ. Об этом со ссылкой на начальника ГАИ Минска Сергея Бабича сообщает Sputnik.

«Камеры, которые фиксируют такие нарушения, не выбирают машины и тех, кто находится за рулем. Это касается как мобильных, так и стационарных камер. Они могут считывать информацию с регистрационного номера авто и в автоматическом режиме формировать постановления. Функцией обеспечены также «скрытые экипажи», которые оборудованы камерами», – пояснил Сергей Бабич.

При этом глава столичной Госавтоинспекции отметил, что в Беларуси в последнее время появилась тенденция, когда недобросовестные водители намерено загрязняют или высветляют регистрационные знаки на своих авто, чтобы избежать ответственности.

Напомним, «невидимые экипажи» ГАИ появились на дорогах Беларуси в 2021 году. Они работают наравне с остальными экипажами, однако у этих служебных машин нет маячков и опознавательных знаков. Как отмечают в Госавтоинспекции, подобные меры нужны для улучшения контроля за обстановкой на дорогах страны.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Помимо стационарных и мобильных камер, используемых для отслеживания нарушителей скоростного режима, фиксировать непрошедших технический осмотр транспортного...
 
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