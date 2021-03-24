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Сухо и солнечно. Прогноз погоды на 25 марта

24.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сухо и солнечно. Прогноз погоды на 25 марта

В ближайшие дни погода начнет меняться, придет более тёплый воздух, постепенно повышая температуру днем и ночью. И уже окончательно наступит метеорологическая весна.

Завтра, 25 марта, инициатива в атмосфере будет принадлежать области высокого атмосферного давления. По ее периферии будет поступать умеренно теплая воздушная масса с Западной Европы. При небольшой облачности сохранится сухая и солнечная погода.

В четверг переменная облачность. Без существенных осадков. Влажность до 70%. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, северо-западный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит от -4°С по Гомельской области до +2°С тепла по Гродненской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня – от +4°С в северных районах до +6°С в юго-восточных. К вечеру температура немного понизится – будет +2°С…+4°С. Такой температурный режим около климатической нормы.

Последующие два дня порадуют обилием солнца и весенним теплом. Метеоусловия продолжат определять область высокого атмосферного давления и умеренно теплая воздушная масса, поступающая с территории Западной Европы. Будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков. Влажность до 70%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер неустойчивый умеренный. Температура ночью от -4°С по северу до +3°С по югу, днем +6°С…+12°С, в субботу по юго-западу до +14°С. В воскресенье теплая погода сохранится, но станет больше облачности и пойдут дожди.

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В ближайшие дни погода начнет меняться, придет более тёплый воздух, постепенно повышая температуру днем и ночью. И уже окончательно наступит метеорологическая...
 
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