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Надежда Лазаревич – руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

24.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Надежда Лазаревич – руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Ещё одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные – в очередной серии совместного проекта трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин сегодня вечером.  

Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше. Педагоги, медики, управленцы – такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Они добиваются карьерных высот, но успевают вырастить и воспитать достойное поколение. 

Каково вести за собой мужской коллектив на каблуках, говорить на одном языке со сварщиком, но сохранять поистине женские качества? Нежность и красота, духовная сила и стальной характер, мужественность и смелость – и всё в одном человеке. Надежда Лазаревич – руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер, идеолог и просто женщина. Ей есть что сказать. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.


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Теги: Новости
 
 
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Ещё одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные – в очередной серии совместного...
 
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