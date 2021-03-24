Надежда Лазаревич – руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Ещё одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные – в очередной серии совместного проекта трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин сегодня вечером.

Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше. Педагоги, медики, управленцы – такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Они добиваются карьерных высот, но успевают вырастить и воспитать достойное поколение.

Каково вести за собой мужской коллектив на каблуках, говорить на одном языке со сварщиком, но сохранять поистине женские качества? Нежность и красота, духовная сила и стальной характер, мужественность и смелость – и всё в одном человеке. Надежда Лазаревич – руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер, идеолог и просто женщина. Ей есть что сказать. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram