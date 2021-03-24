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Всё больше молодых людей присоединяются к благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси»
Источник материала: ОНТ
Объединены историей и верой. Всё больше молодых людей присоединяются к благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси».
И сегодня волонтёры БРСМ помогли с уборкой Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Минске. Порядок наводили и снаружи и внутри. Так, общими усилиями собираются благоустроить более 80 храмов, монастырей и других святых мест по всей стране.
В Год народного единства акцент и на памятниках Великой Отечественной войны, братских захоронениях. Присоединиться к акции может каждый.
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Объединены историей и верой. Всё больше молодых людей присоединяются к благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси». И сегодня волонтёры БРСМ...
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