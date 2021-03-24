Источник материала: ОНТ

Объединены историей и верой. Всё больше молодых людей присоединяются к благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси».





И сегодня волонтёры БРСМ помогли с уборкой Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Минске. Порядок наводили и снаружи и внутри. Так, общими усилиями собираются благоустроить более 80 храмов, монастырей и других святых мест по всей стране.

Никита Дубчак, волонтёр: «Для меня это очень важно, так как я сам верующий человек, и восстановление святынь – в этой акции я не в первый раз принимаю участие. То, что пришло столько много молодых людей, показывает, насколько в нашей стране воспитанные молодые люди, насколько они ценят культуру нашей страны и особенно религию».

Александр Андреев, помощник настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы: «Надо привлекать, надо объединяться, напитываться той духовностью, которая здесь даётся, даёт и Бог, и Божья Матерь. И у каждого есть ангел- хранитель, который тоже бережёт. Поэтому мы с большим "спасибо" к ребятам, они вот сейчас хоть немножко поработают, пару часов, но во Славу Божью и Бог воздаст ещё больше!»

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета БРСМ: «Если где-то это просто благоустройство, то где-то это прямо восстановление храмов после катаклизмов природных. Если эти храмы только строятся, не можем обойти стороной и такой момент как создание и детских площадок в прихрамовой территории».

В Год народного единства акцент и на памятниках Великой Отечественной войны, братских захоронениях. Присоединиться к акции может каждый.

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