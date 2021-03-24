«Если бы я был сенатором». В Совете Республики подвели итоги регионального конкурса сочинений

Источник материала: ОНТ

«Если бы я был сенатором». В Совете Республики 24 марта подвели итоги регионального конкурса сочинений.





Свои работы прислали более 30 участников. Авторов лучших эссе пригласили в Совет Республики. На церемонии – школьники и студенты из двух районов Брестской области (Каменецкого и Малоритского). По традиции, перед началом награждения – экскурсия, где ребята смогли лучше узнать о тонкостях работы верхней палаты парламента.

Символично, что подарки и дипломы вручали в зале заседаний, где рассматриваются важные для страны законопроекты. Награждала ребят спикер Совета Республики Наталья Кочанова, а после состоялась беседа в непринужденной обстановке. В своих эссе ребята затронули темы благоустройства родного города, строительство предприятий и даже внесли конкретные предложения по совершенствованию законодательства.

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