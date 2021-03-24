ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Если бы я был сенатором». В Совете Республики подвели итоги регионального конкурса сочинений

24.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Если бы я был сенатором». В Совете Республики подвели итоги регионального конкурса сочинений

«Если бы я был сенатором». В Совете Республики 24 марта подвели итоги регионального конкурса сочинений.  


Свои работы прислали более 30 участников. Авторов лучших эссе пригласили в Совет Республики. На церемонии – школьники и студенты из двух районов Брестской области (Каменецкого и Малоритского). По традиции, перед началом награждения – экскурсия, где ребята смогли лучше узнать о тонкостях работы верхней палаты парламента.

Символично, что подарки и дипломы вручали в зале заседаний, где рассматриваются важные для страны законопроекты. Награждала ребят спикер Совета Республики Наталья Кочанова, а после состоялась беседа в непринужденной обстановке. В своих эссе ребята затронули темы благоустройства родного города, строительство предприятий и даже внесли конкретные предложения по совершенствованию законодательства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если бы я был сенатором». В Совете Республики 24 марта подвели итоги регионального конкурса сочинений.   Свои работы прислали более 30 участников. Авторов лучших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Занимающийся расследованиями журналист Денис Ивашин признан политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by