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В Великобритании продолжаются митинги против расширения полномочий полиции на протестах
Источник материала: ОНТ
В Бристоле продолжаются митинги против расширения полномочий полиции на протестах.
Ночью задержаны 14 зачинщиков беспорядков. Основания – нарушение карантина и препятствование дорожному движению. Силовики попросили толпу разойтись, а после отказа начались столкновения.
А в выходные протесты в Бристоле переросли в погромы и настоящую бойню с полицией.
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В Бристоле продолжаются митинги против расширения полномочий полиции на протестах. Ночью задержаны 14 зачинщиков беспорядков. Основания – нарушение карантина и...
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