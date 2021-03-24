В Великобритании продолжаются митинги против расширения полномочий полиции на протестах

Источник материала: ОНТ

В Бристоле продолжаются митинги против расширения полномочий полиции на протестах.





Ночью задержаны 14 зачинщиков беспорядков. Основания – нарушение карантина и препятствование дорожному движению. Силовики попросили толпу разойтись, а после отказа начались столкновения.

А в выходные протесты в Бристоле переросли в погромы и настоящую бойню с полицией.

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