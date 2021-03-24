Генпрокуратура: уголовная ответственность за экстремизм будет усилена

Источник материала: ОНТ

Уголовную ответственность за экстремизм усилят. Работа над проектом закона завершена, в ближайшее время его рассмотрят в Палате представителей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

На данный момент уголовная ответственность в нашей стране предусмотрена лишь за создание, руководство либо финансирование экстремистских формирований. Криминализировать предлагается все формы участия в подобных организациях. В проекте закона основной упор – на предупреждение проявлений экстремизма. При подготовке новой редакции учитывался опыт других государств.

Усилить ответственность также собираются за сбор или распространение информации о персональных данных, надругательство над государственными символами, осквернение имущества, призывы к нарушению территориальной целостности страны, блокировку дорог и сопротивление сотрудникам милиции. Ответственность за борьбу с экстремизмом будет возложена на МВД.

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