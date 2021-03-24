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Первая партия белорусских нефтепродуктов отправлена на экспорт из российского порта Усть-Луга

24.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первая партия белорусских нефтепродуктов отправлена на экспорт из российского порта Усть-Луга

Первая партия белорусских нефтепродуктов отправлена на экспорт из российского порта Усть-Луга. 


За пределы Евразийского экономического союза вывезли 37 тысяч тонн бензина с Мозырского НПЗ. Беларусь перенаправила экспортные нефтепродукты из портов балтийских стран в российский. 

Соглашение правительства подписали в минувшем месяце. За три года через Усть-Лугу Беларусь намерена поставить в третьи страны около 10 миллионов тонн мазута, бензина и масла.

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Первая партия белорусских нефтепродуктов отправлена на экспорт из российского порта Усть-Луга.  За пределы Евразийского экономического союза вывезли 37 тысяч...
 
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